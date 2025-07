Bão số 3 và hoàn lưu bão làm 10 người thương vong và gây nhiều thiệt hại

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 18 giờ ngày 23/7, bão số 3 và mưa lũ đã làm 10 người thương vong và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Cụ thể, đã có 2 người chết tại Nghệ An (1 người do lũ cuốn, 1 người do sạt lở đất), 8 người bị thương (Thanh Hóa 1 người, Nghệ An 4 người, Lâm Đồng 3 người); 687 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái (Phú Thọ 19 nhà, Thanh Hóa 251 nhà, Nghệ An 417 nhà); 3.351 nhà bị ngập (Nghệ An 3.237 nhà, Thanh Hóa 114 nhà); 89.716 ha lúa bị ngập (Hưng Yên 10.000ha; Ninh Bình 56.117ha, Thanh Hóa 23.599ha); 4.375ha lúa, hoa màu bị gãy đổ, thiệt hại (Thanh Hóa 2.211ha, Nghệ An 2.164ha).

Tại Thanh Hóa có 63 vị trí sạt lở tại quốc lộ, tỉnh lộ với khối lượng 23.510m3 đất đá. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kèm mất điện và ngập sâu tại khu vực Nhà máy nước Mật Sơn, Hàm Rồng cùng một số nhà máy khác thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã khiến việc cấp nước bị gián đoạn. Nhiều khu vực trong thành phố và vùng lân cận bị mất nước sinh hoạt cục bộ.



Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo Công ty cổ phẩn cấp nước Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố, không để tình trạng cấp nước sinh hoạt bị gián đoạn.

Theo đó, Công ty đã chủ động khắc phục sự cố, sữa chữa các thiết bị hư hỏng, xử lý tình trạng ngập nước trong khu vực sản xuất tại nhà máy nước Mật Sơn.

Ngày 23/7, ông Lê Thế Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa cho biết, sau nhiều giờ làm việc khẩn trương (xuyên đêm), sự cố mất điện và ngập tại nhà máy nước Mật Sơn, phường Hạc Thành, Thanh Hóa đã được khắc phục hoàn toàn. Hiện nay công ty đã cấp nước trở lại cho hơn 400 khách hàng bị ảnh hưởng sau sự cố nói trên.

Tỉnh Nghệ An có 150 vị trí bị sạt lở, ngập lụt tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 3 cầu treo bị cuốn trôi.

Do ảnh hưởng bão số 3, tại tỉnh Lâm Đồng, mưa kết hợp với gió lốc đã làm tốc mái nhiều nhà ở, nhà kính, nhà lưới, ngã đổ cây xanh ở 25 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có 3 căn nhà bị thiệt hại nặng và 74 căn nhà bị thiệt hại 1 phần, chủ yếu là tốc mái.

Mưa lũ cũng đã làm 6,17 ha rau màu, cây lâu năm bị thiệt hại nặng; 19,78 ha nhà kính, nhà lưới bị hư hỏng. Nhiều cơ sở hạ tầng bị thiệt hại gồm 18 cột điện bị đổ gãy; 4 cổng chào, biển hiệu bị gãy đổ. Cây gãy đổ làm hư hỏng 3 chiếc ô tô con và 1 xe máy.Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến thiên tai còn phức tạp trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu cứu nạn và Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7, số 119/CĐ-TTg ngày 22/7 của Thủ tướng Chính phủ trong đó tập trung vào việc đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên sông Cả và đảm bảo an toàn thủy điện Bản Vẽ....

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu cứu nạn và Phòng thủ dân sự các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong ứng phó với mưa lũ, xử lý sự cố lún, nứt mặt đê hữu Cầu, xã Đa Phúc và đê hữu Hồng, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.../.

