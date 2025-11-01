Bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình để điều tra về hành vi bạo hành bé gái 9 tuổi tại phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn, Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) bị khởi tố về tội “Hành hạ con” và Ngô Văn Huy (19 tuổi, bạn trai của Như) bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác”. Cả hai hiện đang bị tạm giam.

Vụ việc rùng mình được phát hiện khi lực lượng chức năng phường Tân Uyên nhận được tin báo về hành vi bạo hành trẻ em tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5. Tại đây, cơ quan công an phát hiện bé gái Phạm Thị M.T. (9 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do cho rằng cháu bé “không nghe lời”, Bé Như và Huy đã nhiều lần dùng bạo lực đánh đập nạn nhân. Đặc biệt, hành vi man rợ nhất được khai nhận là việc Huy đun nước sôi, sau đó bắt ép bé gái 9 tuổi này phải nhúng lưỡi vào chén nước, khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện tại sức khỏe của bé M.T. đã ổn định, được xuất viện. Do không còn người thân chăm sóc, chính quyền địa phương đã đưa cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Vụ việc gây chấn động dư luận này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật./.