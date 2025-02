Bệnh ho gà có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Ho gà là một bệnh lý chỉ ảnh hưởng đến con người và không xuất hiện ở động vật. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, với nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao. Tỷ lệ mắc bệnh có thể lên tới hơn 80% nếu tiếp xúc gần với người nhiễm.

Bệnh ho gà thường không gây nguy hiểm ở người lớn và trẻ vị thành niên. Các triệu chứng xảy ra ở mức độ nhẹ, có thể tự thuyên giảm mà không cần điều trị.

Tuy nhiên, ho gà ở trẻ em là một bệnh lý nguy hiểm, không chỉ gây biến chứng mà còn đe dọa tính mạng của trẻ. Ở trẻ có hệ miễn dịch suy giảm, chưa tiêm vaccine phòng ngừa ho gà, bệnh có diễn tiến nhanh chóng, nặng hơn và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

1. Bệnh ho gà có khả năng lây lan nhanh chóng

Bệnh ho gà chủ yếu truyền nhiễm qua đường hô hấp, khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ họng và niêm mạc mũi. Điều này có thể xảy ra qua các hoạt động như nôn mửa hay khạc nhổ. Các giọt nước bọt trong không khí chứa vi khuẩn ho gà dễ dàng xâm nhập vào cơ thể người khác qua đường hô hấp và gây bệnh.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường có biểu hiện giống cảm lạnh, bao gồm sổ mũi, nghẹt mũi, đỏ mắt, chảy nước mắt, sốt và ho khan. Tuy nhiên, sau khoảng 1-2 tuần, nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, bệnh có thể chuyển biến nặng.

Dịch nhầy dày đặc tích tụ gây cản trở đường thở, khiến cơn ho kéo dài và dữ dội hơn. Người bệnh có nhịp thở nhanh, gấp và xuất hiện âm thanh rít đặc trưng sau mỗi lần ho.

Ho gà có khả năng lây lan rất nhanh và dễ bùng phát thành dịch nếu không được kiểm soát. Con người là nguồn lây duy nhất, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị nhiễm nhất. Theo nghiên cứu, khoảng 80% những người trong cùng một gia đình với bệnh nhân ho gà có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Thời gian ủ bệnh dao động từ 6-20 ngày, trung bình là 9-10 ngày.

(Ảnh: TTXVN)

Bệnh bắt đầu lây truyền từ khoảng 2 tuần trước khi triệu chứng ho rõ ràng xuất hiện. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất vì người bệnh chưa biểu lộ triệu chứng cụ thể, khiến họ không nhận thức được mình đang mang mầm bệnh và có thể vô tình lây nhiễm cho người khác.

Tuy nhiên, nguy cơ lây bệnh giảm đáng kể và gần như không còn sau khi bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh trong ít nhất 5 ngày. Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của ho gà trong cộng đồng.

2. Ho gà gây ra những biến chứng gì?

Đa số biến chứng của bệnh ho gà xuất hiện khi bệnh phát sinh bội nhiễm do chăm sóc và điều trị muộn, không đúng cách.

Các biến chứng thường gặp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gồm:

Viêm phổi-viêm phế quản

Các biến chứng về viêm phổi và viêm phế quản là thường gặp nhất ở nhóm trẻ sơ sinh, trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc có hệ miễn dịch yếu, dễ bị tổn thương.

Những biến chứng này thường xuất hiện từ tuần thứ hai kể từ khi các cơn ho đầu tiên khởi phát. Lúc này, trẻ có thể gặp phải một loạt triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao kéo dài không giảm, trạng thái mệt mỏi rõ rệt, kèm theo tình trạng da trở nên tái nhợt hoặc xám xịt.

Trong một số trường hợp nặng hơn, bệnh có thể tiến triển nhanh khiến trẻ rơi vào tình trạng khó thở, đòi hỏi sự can thiệp y tế kịp thời để tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Suy hô hấp

Bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh, khi phát triển đến mức nghiêm trọng, có thể gây biến chứng nguy hiểm liên quan đến suy hô hấp.

Biến chứng này khiến trẻ có nguy cơ tăng cân một cách bất thường, phù nề ở mặt và chân, huyết áp tăng, mạch đập nhanh, tĩnh mạch cổ nổi rõ. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim, gan to và cả cảm giác đau đớn.

Bệnh não do thiếu ôxy trong quá trình suy hô hấp

Suy hô hấp do ho gà có thể dẫn đến tổn thương hệ thần kinh và gây ra những bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến não bộ như viêm não, xuất huyết não, phù não,... Những tổn thương này có thể xuất hiện ngay từ tuần đầu tiên khi trẻ bắt đầu có cơn ho gà, kèm theo các triệu chứng như sốt cao đột ngột, da trở nên xám, môi tím tái, chân tay lạnh và xuất hiện tình trạng co giật. Khi có các dấu hiệu kể trên, nguy cơ tử vong rất cao, do đó cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Bác sỹ khám cho bệnh nhi bị ho gà. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Một số biến chứng khác

Bên cạnh những biến chứng đã được đề cập, bệnh ho gà còn có khả năng dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, bao gồm xuất huyết kết mạc, tình trạng tràn khí màng phổi, thắt nghẹt tại vị trí thoát vị, sa trực tràng, viêm tai giữa kéo dài, và thậm chí là các rối loạn nghiêm trọng như động kinh, chậm phát triển trí tuệ, hoặc tê liệt.

Ngoài ra, một số trường hợp còn ghi nhận hiện tượng thoát vị rốn và trực tràng gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh ho gà cùng với phương pháp điều trị chính xác và kịp thời không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người bệnh./.

