Bộ Công an khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13

Ngày 26/11, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an phối hợp tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa do bão số 13 tại tỉnh.

Gia Lai là địa phương đầu tiên mà Bộ Công an tiến hành khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão, lũ vừa qua. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và truyền thống “tương thân, tương ái”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an, khẳng định sự đồng hành, gắn bó giữa Công an và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, thừa ủy quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao kinh phí xây nhà tặng các hộ dân tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 13 và ngập lụt gây ra; trao tặng đồng bào và nhân dân tỉnh Gia Lai 50 tấn gạo, nhu yếu phẩm khác để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, đây là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân tặng các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “tình quân dân, nghĩa đồng bào” trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, bão, lũ, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an sẽ luôn tiên phong đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ với quyết tâm không để người dân bị đói rét, xây dựng những căn nhà “sớm nhất, bền nhất, vững chắc nhất và tiết kiệm nhất”, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại diện các hộ gia đình được xây nhà, ông Lê Thạnh Ngọc, người dân khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng cứu trợ, giúp đỡ người dân trong mưa lũ.

Căn nhà mới sẽ giúp gia đình ông yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao nhiều phần quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có nhiều nỗ lực, đóng góp cho việc ứng phó, khắc phục hậu quả của 2 đợt thiên tai tại Gia Lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dâ tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an Gia Lai đã chống chọi với bão, vượt lũ cứu giúp nhân dân, luôn đồng hành với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng; đề nghị lực lượng Công an tiếp tục chủ động phương tiện, lực lượng để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới./.

