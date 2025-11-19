Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị

Sáng 19/11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) - khu vực xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong xử lý hậu quả mưa lũ đồng thời đề nghị chính quyền địa phương triển khai ngay các phương án nhằm ổn định tình hình, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Về lâu dài, chính quyền xã Khe Sanh nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung cần khảo sát kỹ hiện trạng, nhận định đầy đủ diễn biến để đưa ra các giải pháp bền vững đối với tình trạng sạt lở. Trường hợp thiệt hại vượt quá khả năng của địa phương, tỉnh cần báo cáo Trung ương để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Trước mức độ nguy hiểm của sạt lở tại Khe Sanh, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.

Đối với những hộ đang vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, ông Hưng đề nghị địa phương kiến nghị các ngân hàng áp dụng các chính sách về vốn như giãn nợ, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất, thuế,… để giảm gánh nặng cho người dân.

“Trước mắt phải đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của người dân. Việc khắc phục thiệt hại về hạ tầng cần huy động tối đa lực lượng và các nguồn lực. Địa phương phải quyết liệt triển khai giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân,” Trưởng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng thăm, động viên và trao quà của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 11 hộ dân bị sạt lở tại xã Khe Sanh.



Ngoài ra, trước mức độ nguy hiểm của sạt lở tại Khe Sanh, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; đồng thời thống kê nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày để đề xuất Trung ương hỗ trợ, tạo sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Hưng cũng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức hội nghị về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung trong thời gian tới.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng trao quà của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 11 hộ dân bị sạt lở tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.



Nhân chuyến công tác, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đã đến thăm, động viên và trao quà của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho 11 hộ dân bị sạt lở tại xã Khe Sanh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, trên địa bàn hiện có 1 ngôi nhà của bà Nguyễn Ngọc Băng Trinh tại khối 3A bị sập phần sau; 10 hộ dân xung quanh bị sạt lở, sạt trượt đến tận chân móng, khiến hơn 40 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp lên các trụ sở của xã để tạm trú.

Tính chung toàn tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 152 điểm sạt lở, trong đó có 34 điểm đặc biệt nguy hiểm./.