BoE nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất khi chính phủ sắp công bố ngân sách

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự báo sẽ không hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 6/11, làm chậm nhịp nới lỏng chính sách vốn được duy trì đều đặn hàng quý suốt hơn một năm qua.

Các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế cho rằng Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, trong bối cảnh lạm phát tại Anh vẫn gần gấp đôi mục tiêu 2% và chính phủ chuẩn bị công bố ngân sách mùa Thu vào ngày 26/11.

Quyết định giữ nguyên chi phí vay lần này sẽ phá vỡ chu kỳ cắt giảm lãi suất luân phiên giữa các kỳ họp mà BoE duy trì từ tháng 8/2024.

Động thái này đi ngược với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cơ quan vừa tiếp tục nới lỏng chính sách vào ngày 29/10.

Tuy nhiên, đợt tạm dừng này có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Giới giao dịch hiện tin rằng BoE sẽ hạ lãi suất trong tháng 12/2025, sau khi các số liệu về lạm phát, việc làm và tăng trưởng yếu hơn dự báo.

Khả năng cắt giảm ngay tại cuộc họp sắp tới vẫn được đánh giá là thấp, song xác suất cho ngày 18/12 đã tăng lên gần 60%.

Thống đốc Andrew Bailey nhận định vẫn còn quá sớm để xác định thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo, nhất là khi cuộc họp lần này diễn ra chỉ ba tuần trước khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves công bố bản ngân sách quan trọng của chính phủ./.

