Bức tranh PMI châu Á phân cực, Đông Nam Á tiếp tục là điểm sáng

Các Chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) được công bố ngày 1/12 đã cho thấy tình hình sản xuất trái chiều trên toàn khu vực.

Trong khi Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đều ghi nhận sự sụt giảm trong hoạt động sản xuất, các nền kinh tế Đông Nam Á lại chứng kiến đà tăng trưởng.

Tại Trung Quốc, công xưởng lớn nhất thế giới, kết quả khảo sát PMI của khu vực tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất đã quay trở lại vùng suy giảm.

Trước đó một ngày, số liệu chính thức từ Chính phủ Trung Quốc cũng cho thấy hoạt động sản xuất giảm tháng thứ 8 liên tiếp, mặc dù tốc độ giảm có phần chậm lại.

Trong một báo cáo, chuyên gia kinh tế Zichun Huang phụ trách thị trường Trung Quốc tại Capital Economics nhận định rằng, lượng container qua các cảng của Trung Quốc trong tháng trước hầu như không thay đổi so với tháng 10.

Chuyên gia này cho biết ngay cả khi nhu cầu có sự cải thiện, yếu tố này cũng không hỗ trợ nhiều cho hoạt động sản xuất do mức tồn kho đã rất cao từ trước đó, khiến chỉ số sản lượng tụt xuống mức thấp nhất trong 4 tháng.

Bà Huang cũng chỉ ra rằng, mặc dù cấu phần giá đầu ra có nhích nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy áp lực giảm phát vẫn còn dai dẳng.

Tại Nhật Bản, chỉ số PMI cho thấy lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục sụt giảm, qua đó kéo dài chuỗi suy giảm lên tới 2 năm rưỡi. Nguyên nhân được cho là do môi trường kinh doanh toàn cầu ảm đạm, ngân sách của khách hàng bị thắt chặt và hoạt động đầu tư vốn còn dè dặt.

Số liệu chính thức công bố ngày 1/12 cũng cho thấy chi tiêu của các doanh nghiệp Nhật Bản cho nhà xưởng và thiết bị đã tăng 2,9% trong giai đoạn từ tháng 7-9 so với cùng kỳ năm ngoái, song tốc độ này đã chậm lại so với quý trước đó.

Tương tự, hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc đã suy giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11, mặc dù việc hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ đã mang lại phần nào sự rõ ràng về chính sách cho các nhà sản xuất.

Số liệu khác cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đã tăng tháng thứ sáu liên tiếp, vượt mức kỳ vọng của thị trường.

Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh số bán chip đạt kỷ lục nhờ nhu cầu công nghệ mạnh mẽ, cùng với sự tăng vọt trong xuất khẩu ô tô sau khi thỏa thuận thương mại với Mỹ được ký kết.

Xu hướng suy giảm trong hoạt động sản xuất cũng được ghi nhận tại Đài Loan, nhưng tốc độ đã chậm lại.

Trong khi đó, các nhà sản xuất tại các thị trường mới nổi ở châu Á vẫn là những điểm sáng. Cả Indonesia và Việt Nam đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất, còn Malaysia cũng đã lấy lại đà tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng hoạt động sản xuất của Ấn Độ đã chậm lại so với mức cao của tháng 10. Tuy nhiên, chỉ số PMI của quốc gia này vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, phù hợp với các chỉ báo khác cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 7-9 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng qua, nhờ được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ./.

