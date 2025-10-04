Các địa phương gấp rút kiểm đếm tàu thuyền, bảo vệ đê điều và sản xuất

Tại Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ; trong đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Cùng đó, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đặc biệt, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Ngay từ đầu mùa bão 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp phòng chống bão, trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao an toàn hệ thống đê điều của tỉnh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Minh Sơn chia sẻ: Sở đã đề xuất và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho phép lập Đề án nâng cao an toàn hệ thống đê điều của tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu của đề án là đề xuất giải pháp nâng cấp các tuyến đê của tỉnh lên mức đủ khả năng chống chịu được thiên tai có cường độ tương tự như bão số 3 YAGI hồi năm 2024 kết hợp thủy triều cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các địa phương có đê tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công trình, đề xuất và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê năm 2025 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đầu tư 36 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa 8 tuyến đê cấp IV bị xuống cấp, kịp thời đưa vào khai thác trước khi mùa mưa bão năm 2025 đến.

Các công ty TNHH một thành viên thủy lợi và các địa phương đã tổ chức rà soát, thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình sẵn sàng đón lũ năm 2025. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá lại các công trình đê điều, hồ đập trên địa bàn; rà soát, đánh giá lại số lượng, chất lượng và kịp thời bổ sung các loại vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

Tỉnh Quảng Ninh đã có phương án bảo vệ các vùng đê trọng yếu (như đê Hà Nam ở 2 phường Liên Hòa và Phong Cốc), có kịch bản tình huống thiên tai và các giải pháp xử lý; tổ chức tuần tra, canh gác, chủ động phát hiện và xử lý các sự cố công trình, các hành vi vi phạm đặc biệt coi trọng. Cùng đó, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo vệ công trình; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình phòng chống thiên tai...

Quảng Ninh có khoảng 397km đê (33km đê cấp III, 134km đê cấp IV và 230km đê cấp V), hệ thống đê có nhiệm vụ bảo vệ khoảng 43.600ha diện tích và khoảng 250.000 người. Trong khoảng 30 năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình, dự án nâng cấp, tu bổ... đã làm thay đổi cơ bản về khả năng chống chịu của hệ thống đê trước thiên tai.

Tại Ninh Bình, dự kiến bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực phía Bắc; trong đó, có Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, và Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế thiệt hại do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về ứng phó với bão số 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân tại các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu, các nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng người dân; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra các tuyến đê sông, đê biển, đặc biệt tại các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa khắc phục, các công trình đang thi công dở dang, nhất là các vị trí như Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long, đê biển Bình Minh III, IV... Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khẩn trương rà soát, kiểm tra, phối hợp khắc phục sự cố đê điều do bão, lũ gây ra; phối hợp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ các phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động rà soát, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả các đơn vị cần tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh...

Tại Phú Thọ, ngày 4/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ, nhận định với vị trí đổ bộ và ảnh hưởng của bão số 11, từ ngày 5-7/10, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo, tổng lượng mưa phổ biến thu được từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Qua đó, chính quyền cùng lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ sẵn sàng, chủ động các phương án để phòng chống bão số 11 (Matmo).

Từ ngày 5-9/10, trên các sông suối trong tỉnh Phú Thọ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khả năng lên mức báo động 2, 3, có sông trên báo động 3.

Cụ thể: Trên sông Bứa khả năng ở mức báo động 2-3; trên sông Thao mức báo động 1-2; sông Lô báo động 2; sông Phó Đáy báo động 2-3; sông Bôi báo động 2-3; sông Bùi báo động 2-3...

Dự báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu vực đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, ven các trục đường giao thông, các công trình đang thi công, khu khai thác khoảng sản. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hướng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Qua đó, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, người dân chủ động công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản. Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối chú ý cảnh báo người dân không di chuyển qua ngầm khi có mưa lũ đổ về. Kiểm tra, rà soát các tuyến đê trên toàn địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhất là các đoạn đê đã xảy ra sự cố trong đợt bão vừa qua.

Triển khai phương án bảo vệ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời hộ đê, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ ban đầu; triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ./.

Bão số 11 suy yếu trên biên giới Việt-Trung, mưa lớn tiếp tục ở Bắc Bộ Dự báo đến 10 giờ ngày 6/10, bão số 11 suy yếu dần trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tuy nhiên các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa vẫn phải đề phòng mưa to, gió giật, lũ quét và sạt lở đất từ hoàn lưu bão.