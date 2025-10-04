Phú Thọ: 18 hộ dân xã Mường Hoa bị cô lập sau bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã Mường Hoa (tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra ngập lụt, sạt lở, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Đặc biệt một số tuyến đường đường liên xóm tiếp tục bị ngập cục bộ tại các ngầm, cống thoát nước. Đoạn đường từ xóm Đung đi xóm Thỏi Láo có độ ngập sâu khoảng trên 2m nước, khiến 18 hộ dân thôn Thỏi Láo bị cô lập hoàn toàn.

Chính quyền xã Mường Hoa đã kịp thời phối hợp cùng dân quân tự vệ các xóm Đung, xóm Thỏi Láo vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho các hộ dân đảm bảo đời sống sinh hoạt, đồng thời lực lượng dân quân tự vệ xóm cũng túc trực 24/24 hỗ trợ vận chuyển người dân, học sinh đi lại qua khu vực ngập lụt.

Chị Đinh Thị Chức (xóm Thỏi Láo) cho biết: "Ở trong này nước lên cao cô lập, may mắn có chính quyền xã Mường Hoa đã kịp thời giúp đỡ bà con thực phẩm cho bà con trong này ổn định cuộc sống trong thời gian bão, kịp thời đưa người bệnh nặng trong xóm đi cấp cứu an toàn tính mạng, rất cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm đến chúng tôi."

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mường Hoa, thiệt hại về nông nghiệp khá lớn với tổng cộng hơn 23ha cây trồng bị ngập úng, đổ gãy; trong đó có 12,8ha lúa, 4,5ha sắn, 1,8ha lạc, 1,2ha ngô và 3ha mía.

Nhiều diện tích ở các xóm Thung, Thăm, Tân Vinh, Mường Kè, Giác và Thỏi Láo chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Anh Bùi Văn Chính đội Dân quân tự vệ xã Mường Hoa chia sẻ, trong mùa lũ bão, anh em cố gắng cùng bà con khắc phục các thiên tai, hỗ trợ bà con về nhu yếu phẩm, hỗ trợ bà con xây dựng thuyền bè, hỗ trợ bà con di chuyển, đi lại đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Hệ thống hạ tầng giao thông tại địa phương cũng bị hư hỏng. Một số tuyến đường liên xóm tiếp tục ngập cục bộ tại các ngầm, cống thoát nước; taluy tại xóm Thăm, Nẻ, Liếm bị sạt lở; đường xóm Ngòi chịu ảnh hưởng từ những cơn bão trước nay thêm nguy cơ hư hỏng nặng.

18 hộ dân thôn Thỏi Láo xã mường Hoa bị cô lập do đường liên xóm ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân xã Mường Hoa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 24/24 giờ; cắm biển cảnh báo tại những điểm nguy hiểm; đồng thời triển khai phương châm "bốn tại chỗ" nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Hoa Bùi Văn Đon cho hay đoạn đường từ xóm Đung đi xóm Thỏi Láo hiện nay vẫn ngập sâu trên 2m, khiến 18 hộ dân tại đây bị cô lập hoàn toàn.

Ủy ban xã đã chỉ đạo phòng kinh tế, đặc biệt là ủy ban nhân dân các xóm vào cuộc để hỗ trợ cho người dân, mang thức ăn uống đến tận nơi cho bà con, phục vụ kịp thời để bà con an tâm.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ đề nghị cấp trên quan tâm sớm có những giải pháp khắc phục cho bà con ổn định cuộc sống. Đồng thời xã sẽ tìm cách, tìm nguồn lực nào đó để có quỹ đất để cho bà con về khu tái định cư an toàn nhất.

Cũng theo ông Đon, trước những diễn biến của cơn bão số 11 sắp đổ bộ vào đất liền, Chính quyền địa phương xã Mường Hoa cũng đang khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân khi mưa lớn kéo dài.

Việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và phương án chủ động đối phó với cơn bão số 11 đang được chính quyền xã Mường Hoa triển khai quyết liệt, bảo đảm an toàn tính mạng, đời sống người dân trên địa bàn./.

