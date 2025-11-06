Ung thư phổi hiện là một trong những bệnh lý ác tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Vì vậy, những tiến bộ trong sàng lọc, quản lý, phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị đa mô thức đã mở ra nhiều cơ hội mới trong kiểm soát bệnh ung thư phổi giai đoạn sớm.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật lồng ngực," với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, diễn ra chiều 6/11 tại Hà Nội.

Theo Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, việc phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò then chốt, giúp cải thiện đáng kể tiên lượng và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Theo thống kê của ngành y tế, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc ung thư phổi mới mỗi năm, hiện đứng thứ ba về số ca mắc mới nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong tại Việt Nam. Khoảng 75% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 14,8%.

Chính vì vậy, hội thảo là dịp để các chuyên gia, bác sỹ cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và thảo luận các hướng tiếp cận mới nhất trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm. Những tiến bộ mới trong y học đã mở ra nhiều cơ hội mới trong kiểm soát căn bệnh này.

Với những chia sẻ của các chuyên gia đến từ Hiệp hội Phổi Pháp-Việt, hội thảo là dịp để các chuyên gia, bác sỹ cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và thảo luận các hướng tiếp cận mới nhất trong điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm. Từ đó, giúp cho đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng và cán bộ y tế của Việt Nam có cơ hội tiếp cận các tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư phổi.

Tiến sỹ Madalina Grigoroiu - Phó Chủ tịch Hội Phổi Pháp-Việt chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội thảo, Tiến sỹ Madalina Grigoroiu - Phó Chủ tịch Hội Phổi Pháp-Việt cho hay, tại châu Âu có 300.000 bệnh nhân ung thư phổi mới được chẩn đoán mỗi năm, cứ 2 phút có một bệnh nhân chết vì ung thư phổi. Trên thế giới, gánh nặng ung thư phổi chiếm tới 1 1%. Do đó, cần xây dựng chương trình quốc gia về tầm soát ung thư phổi.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng, việc xây dựng chương trình tầm soát cộng đồng với ung thư phổi đối diện với nhiều thách thức, không chỉ ở châu Âu mà cả ở Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Phổi Pháp-Việt đã luôn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong công tác đào tạo bác sỹ, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, và hợp tác nghiên cứu. Những chương trình hợp tác này đã giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và cho nền y học Việt Nam nói chung./.

