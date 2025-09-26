Các nước Arab-Hồi giáo đưa ra tầm nhìn rõ ràng, toàn diện cho Gaza

Ngày 25/9, phát biểu bên lề Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đưa ra một tầm nhìn rõ ràng, toàn diện của các nước Arab và Hồi giáo nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, sau đó là các nỗ lực tái thiết và quản trị phối hợp.

Ông Abdelatty cho biết Ai Cập sẽ hợp tác với Jordan, đào tạo người Palestine để họ trở thành một phần của lực lượng an ninh được triển khai tại Gaza, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền Palestine.

Ngoài ra, các nước Arab hoan nghênh ý tưởng triển khai lực lượng quốc tế nhưng cần được Hội đồng Bảo an ủy quyền với một mục tiêu duy nhất là hỗ trợ Chính quyền Palestine thành lập nhà nước độc lập của riêng họ.

Theo ông Abdelatty, các nước Arab đang đề xuất thành lập một ủy ban hành chính trung lập, phi đảng phái để tạm thời quản lý Gaza phối hợp với Chính quyền Palestine trước khi chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát.

Ông cũng kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế ngay sau khi ngừng bắn, nhằm thực hiện kế hoạch Arab-Hồi giáo về phục hồi và tái thiết Dải Gaza.

Ông Abdelatty xác định trở ngại chính cho tiến trình này là sự thiếu ý chí chính trị từ phía Israel, đồng thời cho biết các bên đang phối hợp thúc đẩy trả tự do cho tất cả con tin và tù nhân Palestine, đồng thời dỡ bỏ mọi trở ngại đang cản trở dòng chảy viện trợ nhân đạo.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại buổi họp báo ở New York nhân dịp tham dự khóa họp nói trên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 25/9 cho biết Tokyo sẽ cân nhắc thực hiện bước đi mới nếu những hành động đơn phương của Israel được cho là làm suy yếu triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Iwaya nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục coi việc mở rộng các hoạt động quân sự cũng như hạn chế viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza là "không thể chấp nhận được."

Theo ông Takeshi Iwaya, điều quan trọng nhất là đảm bảo Palestine có thể cùng tồn tại trong hòa bình với Israel.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh Tokyo kiên định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho rằng vấn đề không phải là có công nhận Nhà nước Palestine hay không mà là khi nào sẽ tiến hành việc đó./.

