Các quan chức Fed bất đồng sâu sắc về tình hình nền kinh tế

Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện đang bất đồng sâu sắc về tình hình nền kinh tế và việc liệu lạm phát dai dẳng hay tình trạng việc làm yếu kém có phải là mối đe dọa lớn hơn hay không.

Trong một số bài phát biểu tuần qua, một số nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ mối lo ngại lớn hơn về lạm phát dai dẳng. Trong khi đó, một số nhà hoạch định chính sách khác lại quan tâm nhiều hơn đến tình trạng "tuyển dụng ít, sa thải ít" có thể trở nên tồi tệ hơn và tình trạng sa thải sẽ lan rộng hơn.

Sự bất đồng quan điểm trong ủy ban thiết lập lãi suất gồm 19 thành viên của Fed phản ánh một triển vọng kinh tế vô cùng bất ổn do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm trí tuệ nhân tạo và những thay đổi trong chính sách nhập cư và thuế.

Việc Fed cắt giảm lãi suất ít hơn có thể khiến chi phí vay mua nhà và ôtô tăng cao. Theo các cuộc thăm dò, chi phí thế chấp và vay mua ôtô đắt đỏ hơn góp phần vào quan điểm của nhiều người rằng chi phí sinh hoạt đang quá cao.

Một số nhà quan sát Fed cho rằng có khả năng số ý kiến phản đối sẽ cao bất thường tại cuộc họp ngày 9-10/12, bất kể Fed có hạ lãi suất hay không. Nhà phân tích Krishna Guha tại công ty tư vấn Evercore ISI nhận định có thể quyết định cắt giảm lãi suất có 4-5 ý kiến phản đối, trong khi quyết định giữ nguyên lãi suất có thể có 3 ý kiến phản đối.

4 phiếu phản đối sẽ là điều rất bất thường, khi Fed luôn tìm kiếm sự đồng thuận. Lần gần nhất có 4 quan chức bất đồng quan điểm là vào năm 1992, dưới thời Chủ tịch Alan Greenspan.

Sự khác biệt càng trầm trọng hơn do việc chính phủ đóng cửa làm gián đoạn dữ liệu kinh tế, một thách thức đặc biệt đối với Fed mà Chủ tịch Jerome Powell thường mô tả là "phụ thuộc vào dữ liệu."

Báo cáo việc làm gần đây nhất của chính phủ là vào tháng 8/2025 và lạm phát là vào tháng 9/2025.

Báo cáo việc làm tháng 9/2025 cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 20/11 và dự kiến sẽ cho thấy mức tăng khiêm tốn là 50.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức vẫn thấp là 4,3%./.

