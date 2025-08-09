Cần sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi rộng hơn 30.000 m2, đi vào hoạt động từ năm 2007, với nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày nhằm tuyên truyền phát huy tác dụng của các di sản lịch sử-văn hóa và thiên nhiên phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của bảo tàng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian dài hoạt động nhưng không được đầu tư, nâng cấp, nhiều hạng mục của bảo tàng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Hướng dẫn khách tham quan... tránh dột

Theo quan sát của phóng viên, bên ngoài bảo tàng, tường gạch bị bong tróc, các hạng mục như bậc thềm, tường bao cũng nứt toác, nham nhở. Phần mái tôn nhiều chỗ bị gỉ sắt, mục nát.

“Phần mái tôn của bảo tàng bị tốc, hư hỏng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được sửa chữa, nên mỗi lần mưa, nước từ trên mái thấm dột, chảy tràn xuống sàn nhà.

Chúng tôi phải sử dụng các vật dụng hứng nước mưa, lấy khăn thấm nước lau khô nền nhà để bảo vệ hiện vật; đồng thời đặt biển cảnh báo để khách tham quan không nên vào khu vực thấm dột” - ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp-Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho hay.

Tầng 2 của bảo tàng phải tạm dừng đón khách do các hạng mục bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Bên trong bảo tàng, các mảng tường bị bong tróc, thấm nước gây ẩm mốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ và gìn giữ các hiện vật.

Đặc biệt, khu vực trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu ở tầng 2 của bảo tàng phải tạm dừng đón khách do các hạng mục bị hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo bảo tàng, nguyên nhân dẫn đến việc xuống cấp một phần do qua nhiều năm sử dụng, bảo tàng không được duy tu, sửa chữa; ngoài ra, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão nhiều khiến bảo tàng hư hỏng nặng.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi là nơi lưu giữ, trưng bày trên 20.000 hiện vật, trên 6.500 tài liệu, hình ảnh giá trị; mỗi năm đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan.

Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình này đang là rào cản lớn để bảo tàng thực hiện vai trò là không gian trưng bày, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản lịch sử-văn hóa và thiên nhiên.

Chị Nguyễn Cẩm Phú, phường Cẩm Thành cho biết: "Tôi mong muốn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh sớm được sửa chữa, nâng cấp đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng, áp dụng nhiều hơn chuyển đổi số.

Một bức tường bị hư hỏng, không thể trưng bày hiện vật. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Có như vậy mới thu hút được thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho người dân tìm hiểu về lịch sử bằng những cách thức đa dạng và hấp dẫn hơn."

Mong chờ dự án xây mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; trong đó, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới Bảo tàng và Thư viện Tổng hợp tỉnh, nhằm phát triển thiết chế ngành Văn hóa của tỉnh hiện đại, khang trang hơn, kết hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh thành trung tâm hoạt động, tổ chức các sự kiện văn hóa của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng cho hay, đầu tư, nâng cấp cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh là việc làm cần thiết, nhằm phát triển không gian trưng bày tương xứng với với giá trị lịch sử, văn hóa đồ sộ mà Quảng Ngãi đang nắm giữ, đặc biệt là Văn hóa Sa Huỳnh, giúp công tác bảo tồn di sản tốt hơn, nâng cao trải nghiệm du khách và từng bước đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch văn hóa của khu vực.

“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng thời gian tới, dự án Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Thư viện tỉnh sớm được triển khai xây dựng.

Có như vậy, chúng tôi mới làm tốt nhiệm vụ lưu giữ, trưng bày, giới thiệu về các giá trị di sản văn hóa, lịch sử văn hóa của địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh,” ông Hoàng nhấn mạnh./.

