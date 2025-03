Can thiệp nội mạch cứu sống bệnh nhân bị giả phình động mạch thận khổng lồ

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp nội mạch, bít tắc thành công ổ giả phình động mạch thận, kích thước khổng lồ cho bệnh nhân chấn thương thận độ IV.

Bệnh nhân T.V.C (nam, sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu) nhập viện ngày 2/3 trong tình trạng tiểu ra dịch đỏ sậm, đau bụng và hông lưng, tiền sử động kinh nhiều năm. Đầu tháng Hai vừa qua, anh C bị ngã từ trên cao nhưng không đi bệnh viện kiểm tra.

Kết quả các xét nghiệm ghi nhận anh C bị chấn thương thận độ IV, thiếu máu mức độ nặng, tụ dịch bể thận phải, chấn thương thận phải, máu trong lòng bàng quang, túi giả phình động mạch thận phải kích thước 65x48mm.

Các bác sỹ quyết định can thiệp nội mạch - phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu nhưng cho hiệu quả tối ưu. Quá trình can thiệp, êkíp ghi nhận ổ giả phình động mạch thận có dòng chảy mạnh.

Đây là một trường hợp can thiệp khó do phải tiến hành thả bốn coils và bơm tắc bằng hỗn hợp keo. Ca can thiệp thành công sau 60 phút. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng và hông lưng, nước tiểu trong.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trương Minh Khoa, Phó khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết chấn thương thận chiếm tỷ lệ khá cao (10-12%) trong số các trường hợp chấn thương bụng kín nói chung và đứng hàng đầu trong bệnh lý chấn thương hệ tiết niệu nói riêng.

Nguyên nhân gây chủ yếu do tai nạn giao thông. Việc chẩn đoán chấn thương thận, đặc biệt là các biến chứng về mạch máu rất quan trọng vì đây là biến chứng nặng. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đây, điều trị chấn thương thận mức độ nặng chủ yếu là phẫu thuật mở cắt bán phần hay toàn bộ thận.

Hiện nay có nhiều thay đổi trong điều trị bảo tồn chấn thương thận nói chung và trong điều trị can thiệp nội mạch nói riêng.

Các bệnh viện đầy đủ máy móc và nhân sự tay nghề cao sẽ lựa chọn phương pháp gây tắc nhánh động mạch thận. Đây là phương pháp khó, nhưng bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh hơn.

Tuy nhiên, bệnh nhân có tình trạng huyết động không ổn định, đa chấn thương cần mở bụng cấp cứu tìm nguyên nhân chảy máu và đôi khi phải cắt thận để cầm máu.

Do đó, bác sỹ khuyến cáo người dân khi bị chấn thương, dù không chảy máu cũng cần đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra, tránh những tổn thương kín diễn tiến nặng, đôi khi gây hậu quả đáng tiếc./.

Sóc Trăng: Nỗ lực cứu sống mẹ con sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch Các bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống mẹ con sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.