Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở bờ biển tại xã Vĩnh Hải

Trước tình hình nguy cơ sạt lở cao ở vùng ven biển, nhất là địa bàn xã Vĩnh Hải, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển khu vực cống số 13 đến cống số 14, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, theo Quyết định 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ngày 9/10, về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển khu vực cống số 13 đến cống số 14, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, tuyến bờ biển từ cửa sông Mỹ Thanh đến gần cống số 14, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ những năm gần đây đã bị sạt lở nghiêm trọng, một số khu vực đã sạt lở không còn rừng phòng hộ, triều cường nên sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở, vỡ đê biển vào đầu năm 2023 và cuối năm 2024 ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân bên trong đê.

Trong 2 năm 2023, 2024, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) đầu tư xây dựng trên 10km tuyến kè ngầm giảm sóng đã phát huy hiệu quả cao trong bảo vệ đê, bảo vệ đai rừng phòng hộ đang bị xói lở, tạo thêm bãi bồi, từng bước tái tạo rừng phòng hộ để phát triển bền vững tại khu vực này.

Tuy nhiên, đoạn tiếp giáp với kè ngầm giảm sóng (đoạn từ cống số 13 đến cống số 14) chưa được đầu tư kè giảm sóng phía ngoài đê, nên đợt triều cường, sóng lớn từ đầu năm 2025 đã gây sạt lở, làm vỡ bờ bao gây ngập nhà và ảnh hưởng khoảng 3ha hoa màu, thủy sản của người dân.

Qua khảo sát sơ bộ của ngành chức năng, khu vực này có khoảng 20 hộ dân sinh sống, sản xuất ngoài đê, bờ bao sản xuất tiếp giáp trực tiếp với biển (không có rừng phòng hộ phía ngoài bờ bao, quy mô bờ bao sản xuất của dân nhỏ không đảm bảo chống chịu với sóng gió) vì vậy những ngày triều cường, sóng to, gió lớn đặc biệt là khi có tình huống áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực này.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, không để nước mặn, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải và đơn vị có liên quan rà soát, có giải pháp xử lý sạt lở.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải có trách nhiệm thực hiện việc cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí nêu trên.

Bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hỗ trợ và tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Thường xuyên báo cáo tình hình sạt lở về Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Chi cục Thủy lợi thành phố hỗ trợ chính sách cho các hộ bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định…/.

