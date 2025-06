Cần Thơ: Nhiều cây xanh có kích thước lớn bật gốc trong mưa lớn

Trưa 28/6, hai cây xanh có kích thước lớn đã bị gió lớn làm bật gốc trên đường Lê Hồng Phong thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, gây hư hại một phần vỉa hè, may mắn không có thương vong về người.

Do lực tác động mạnh khi cây bật gốc đã khiến phần gạch lát vỉa hè bị bật tung lên khỏi nền, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Rất may, tại thời điểm sự cố diễn ra, khu vực này không có người đi bộ cũng như các phương tiện giao thông qua lại, do đó không xảy ra thương vong nào về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đến hiện trường, huy động xe cẩu chuyên dụng cùng nhiều tốp công nhân để tiến hành dọn dẹp, nhằm đảm bảo giao thông hoạt động bình thường trở lại.

Phần tán lá của cây đổ đã chiếm khoảng 3/4 diện tích mặt đường Lê Hồng Phong. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ công việc thu dọn đã được hoàn thành.

Tại khu vực xảy ra sự cố, phần gốc rễ của cây đã bị bật lên cao đến khoảng 3m. Nhiều cây cảnh và chậu hoa trồng xung quanh khu vực cũng bị hư hỏng.

Thành phố Cần Thơ hiện đang quản lý hơn 25.000 cây xanh đô thị cùng với 41 công viên và vườn hoa, có tổng diện tích xấp xỉ 20ha. Việc bảo dưỡng, kiểm tra và cắt tỉa cây xanh được các đơn vị chức năng thực hiện theo định kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn trước mùa mưa bão.

Tuy nhiên, theo nhận định của các đơn vị quản lý, việc lắp đặt các hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cống thoát nước, hố ga, đường ống ngầm và dây điện trên vỉa hè có thể tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của hệ rễ cây. Điều này làm gia tăng nguy cơ cây bị ngã đổ trong những đợt mưa dông mạnh.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, tại ngã tư đường Phan Đình Phùng-Nguyễn Thái Học thuộc quận Ninh Kiều, 1 cây xanh cũng bị gió quật đổ trong khi đang mưa to. Thời điểm cây đổ không có người và xe cộ đi ngang nên không có thiệt hại.

Cây xanh bị bật gốc do gió to trưa 28/6/2025 trên đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ phát lúc 15 giờ 10 phút ngày 28/6, trong chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa cho nhiều khu vực ở Cần Thơ như huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng. Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, cục bộ có nơi trên 15 mm/giờ. Trong mưa đề phòng dông, sét, gió giật mạnh, lốc xoáy.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 6 đợt mưa dông lớn, 6 vụ sạt lở bờ sông và 3 đợt triều cường với tổng thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Riêng các trận dông lốc gần đây đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn khác, gây thiệt hại khoảng 547 triệu đồng. Một số quận trung tâm cũng rơi vào tình trạng ngập sâu khi các trận mưa lớn kéo dài.

Tình trạng ngập úng này hễ mưa to là xảy ra mặc dù thành phố Cần Thơ đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 32 tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố cùng hệ thống trạm bơm trong dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) nhằm cải thiện tình trạng thoát nước.

Cụ thể, các hạng mục cải tạo hệ thống cống thoát nước của 32 tuyến đường khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2024 với kinh phí là hơn 280 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư.

Cùng với đó là 2 trạm bơm ở khu vực bến Ninh Kiều với kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng, gồm gồm trạm bơm trên đường Châu Văn Liêm (4 máy bơm) và trạm bơm Ninh Kiều (3 máy bơm), bắt đầu vận hành từ tháng 7/2024.

Thực tế dù đã hoàn thành nhiều công trình chống ngập nhưng trong các đợt triều cường cuối năm 2024 và trong các đợt mưa năm nay, khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng ngập; trong đó một số điểm như ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-đường Ngô Sĩ Liên và các tuyến đường trong Khu dân cư Metro (quận Ninh Kiều) sau khi mưa tạnh nhiều giờ vẫn ngập sâu./.

