Cảnh báo lũ trên thượng lưu sông Cầu ở mức đặc biệt lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 22 giờ ngày 7/10 đến 9 giờ ngày 8/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3.

Riêng thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy có khả năng đạt đỉnh ở mức 29,7m trong vài giờ tới, trên báo động 3 (mức đặc biệt lớn) là 2,7m (trên lũ lịch sử năm 2024 là 0,89m); lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam sẽ xuống dưới mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức báo động 1- báo động 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Từ đêm 7/10 đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Hoàng Văn Đại lưu ý.

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam đạt đỉnh 5,41m (18h ngày 7/10), trên báo động 2 là 0,11m và đang dao động ở mức cao; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Mực nước lúc 19h ngày 7/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,57m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 0,76m; tại trạm Đáp Cầu 5,71m, trên báo động 2 là 0,41m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,64m, trên báo động 3 là 0,64m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,47m, trên báo động 3 là 0,17m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,4m, trên báo động 2 là 0,1m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,39m trên báo động 1 là 0,39m.

Cùng với đó, từ đêm 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, từ chiều mai, 8/10 mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, thành phố Hà Nội giảm.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh.

Dự báo ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 20 giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 300mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564,2mm, trạm Xuân Hương (Bắc Ninh) 403mm, trạm Mễ Trì (thành phố Hà Nội) 301,9mm.../.

