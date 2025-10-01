Cảnh báo triều cường vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 1 và ngày 2/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay tại ven biển phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mực nước triều đang ở mức tương đối cao.

Từ chiều tối 1/10 đến ngày 2/10, khu vực xuất hiện triều cường tại ven biển Bắc Bộ, trạm Hòn Dáu đo độ cao nước lớn 3,5 m và thời gian xuất hiện từ 11h-14h ngày 2/10.

Tương tự, khu vực xuất hiện triều cường tại ven biển Bắc Trung Bộ, trạm Hòn Ngư với độ cao 2,8 m, xuất hiện từ 10h-14h ngày 2/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng ghi nhận, hiện nay, lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Lục Nam (Bắc Ninh), trên sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang xuống. Nhưng lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên.

Do ảnh hưởng vận hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu và lũ thượng lưu, mực nước ở hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lô, trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Thái Bình lên trên BĐ2. Lũ ở hạ lưu sông Mã, sông Cả, sông Thao xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông sông Cầu, sông Thương dao động ở mức BĐ3; sông Thái Bình dao động trên mức BĐ2; sông Lô xuống dưới mức BĐ3, sông Mã, sông Cả xuống dưới mức BĐ2; sông Thao xuống dưới mức BĐ1.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục lên và dao động ở trên mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Về thời tiết trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong đêm 1 và ngày 2/10, thời tiết các vùng trên cả nước có biến động nhất định, cảnh báo nguy cơ mưa dông kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại thành phố Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24°C đến 26°C, cao nhất từ 30°C đến 32°C. Trời có mây, đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông; ban ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn mưa dông.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22°C đến 25°C, có nơi dưới 22°C; nhiệt độ cao nhất từ 29°C đến 32°C, có nơi trên 32°C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các đợt mưa dông cần được lưu ý.

Đông Bắc Bộ dự báo nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23°C-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C; nhiệt độ cao nhất từ 29°C đến 32°C, có nơi trên 32°C. Có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 23°C đến 26°C, cao nhất từ 30 đến 33°C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24°C đến 27°C, cao nhất từ 31°C đến 34°C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Gió nhẹ. Mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19°C-22°C, cao nhất 29°C-32°C, có nơi trên 32°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24°C đến 27°C, cao nhất từ 30°C đến 33°C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào, dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24°C-26°C, cao nhất 30°C-32°C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình./.

Vĩnh Long: Sạt lở kết hợp triều cường gây ảnh hưởng đời sống người dân Ghi nhận tại khu vực sạt lở trên tuyến đê bao sông Măng, đoạn qua xã Tân Long Hội, trong sáng 12/9, nhiều nhà dân bị ngập nước nặng nề, mọi sinh hoạt của người dân đều bị ảnh hưởng.