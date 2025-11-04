"Chấm" nước sốt khi ăn: Bạn là người gọn gàng và tự giác?

Chấm thức ăn vào nước sốt hoặc rưới nước sốt lên thức ăn, ăn từ từ chậm rãi từng miếng nhỏ hay ăn chớp nhoáng – mỗi người đều có phong cách ăn uống riêng. Và theo các chuyên gia, những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại phản ánh một số đặc điểm tính cách nhất định.

"Hành vi ăn uống mang tính bản năng cao," các chuyên gia cho biết. "Bạn có thể che giấu nó trong một vài bữa ăn, nhưng cuối cùng, thói quen thực sự của bạn sẽ bộc lộ. Quan sát cách ai đó ăn có thể tiết lộ một số đặc điểm tính cách của họ."

Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh đây chỉ là một nghiên cứu có quy mô nhất định mà không mang tính khái quát tối đa, bởi thói quen ăn uống của mỗi cá nhân còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa, xã hội.

Theo Korea Times, dựa trên nghiên cứu từ "Psychology Today" và các nguồn khoa học hành vi khác, dưới đây là những gì phong cách ăn uống của bạn có thể nói lên về bạn.

Kiểu "chấm": Gọn gàng và tự giác

Những người thích chấm đồ ăn vào nước sốt hơn là rưới nước sốt lên trên đồ ăn thường có tính ngăn nắp và tự chủ. Họ không thích trộn đồ ăn trên bát và thường ăn từng món riêng biệt, thể hiện sự coi trọng trình tự và cấu trúc trong cuộc sống.

Những người này thường sống ngăn nắp và có trách nhiệm nhưng có thể gặp khó khăn trong việc chia sẻ trách nhiệm với người khác. Việc họ cứ khăng khăng làm mọi thứ theo cách riêng của mình cũng khiến họ trở nên cứng nhắc và bảo thủ hơn.

(Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Kiểu "rưới": Thích phiêu lưu và hướng ngoại

Những người thích rưới nước sốt lên đồ ăn hoặc trộn nhiều món ăn lại với nhau lại thường thích sự phiêu lưu và hướng ngoại với những trải nghiệm mới lạ.

Bản tính hướng ngoại giúp họ tạo dựng được những mối quan hệ vững chắc, và họ thường là những người bạn đáng tin cậy và tận tâm.

Tuy nhiên một đĩa đồ ăn đầy ắp có thể tượng trưng cho một cuộc sống có quá nhiều trạng thái, góc độ. Những người này đôi lúc quên mất những điều cần ưu tiên do họ quá hào hứng với những trải nghiệm mới.

Thích một món ăn lặp đi lặp lại: Người trung thành

Những người cứ ăn đi ăn lại một món ăn có thể cũng cứng nhắc như những người không thích pha trộn hương vị.

Trong công việc, họ là người tập trung vào công việc, tỉ mỉ và tập trung cao độ nhưng lại ngại thay đổi, điều này có thể gây ra xung đột trong môi trường làm việc nhóm.

Ăn ồn ào: Vô tư và không bị làm phiền

Những người khi ăn phát ra những âm thanh ồn ào, xì xụp thường là những người phóng khoáng, không quan tâm nhiều đến ý kiến của người khác.

Họ là người có trực giác tốt, sống thẳng thắn nhưng cũng có thể bị coi là thô lỗ hoặc thiếu suy nghĩ do không quan tâm đến các chuẩn mực của xã hội.

(Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Cắt thức ăn trước khi ăn: Sống có kế hoạch

Những người khi ăn bíttết hoặc sườn cốtlết thường cắt nhỏ toàn bộ phần ăn trước khi ăn chứ không vừa cắt vừa ăn thường là những người có tư duy chiến lược, thích lên kế hoạch trước.

Họ thích đặt ra những mục tiêu lớn và tin tưởng vào những thành công trong tương lai. Nhưng bản thân họ lại dễ gặp khó khăn trong việc giữ vững lập trường ở hiện tại.

Luôn gọi món mới: Thích khám phá

Những người liên tục thử những món ăn mới là những người táo bạo và tò mò, với tinh thần phiêu lưu mạnh mẽ.

Sự cởi mở của họ giúp cuộc sống luôn thú vị và giúp họ dễ dàng đón nhận sự thay đổi thay vì sợ hãi nó.

Nghiên cứu thực đơn kỹ lưỡng: Người cầu toàn

Những người đọc thực đơn chi tiết và xem xét kỹ lưỡng các thành phần thường có tính phân tích và ham học hỏi. Họ không ngần ngại đặt câu hỏi và ham hiểu biết.

Một khi sự tò mò được thỏa mãn, họ sẽ theo đuổi những sở thích mới với quyết tâm và nhiệt huyết.

(Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Ăn chậm: Quyết đoán nhưng ích kỷ

Người ăn chậm tận hưởng từng hương vị và tập trung vào hiện tại. Sự chú tâm vào trải nghiệm của bản thân có thể khiến họ trở nên ích kỷ hoặc cứng đầu. Họ coi trọng sự kiểm soát và tính nhất quán trong cuộc sống.

Ăn nhanh: Sống có mục tiêu

Những người ăn xong bữa nhanh là những người làm nhiều việc cùng lúc hiệu quả, ưu tiên năng suất và quản lý thời gian.

Họ thường nghĩ đến nhu cầu của người khác trước nhu cầu của bản thân nhưng có thể trở nên mất kiên nhẫn khi công việc bị trì hoãn./.

Cách bạn nhai thức ăn có thể làm giảm vòng eo và kiểm soát cân nặng Nhiều người chăm chăm tìm cách giảm cân bằng tập luyện và ăn kiêng khắt khe mà không biết rằng chỉ cần thay đổi cách nhai thức ăn cũng có thể giúp hạn chế calo, giảm mỡ và cải thiện vóc dáng.