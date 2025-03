Cháy rụi kho chứa 10 tấn len ở khu dân cư giữa thành phố Đà Lạt

Khoảng 19 giờ ngày 4/3, tại một khu dân cư ở phường 10, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy khá lớn. Hậu quả làm 1 nhà kho chứa khoảng 10 tấn len bị cháy rụi.

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, không để ngọn lửa lan sang các căn nhà bên cạnh. Rất may vụ hỏa hoạn không xảy ra thiệt hại về người.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 10 cho biết, lúc 19 giờ 3 phút, Công an phường 10 nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ 34/2, đường Lê Văn Tám. Tới 19 giờ 5 phút, lực lượng Công an, Dân quân tự vệ phường 10 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân sử dụng các phương tiện, thiết bị tại chỗ tổ chức dập lửa; đồng thời liên lạc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng điều 3 xe chữa cháu đến hiện trường. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều 3 xe chữa cháy cùng trang thiết bị và lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường. Sau khoảng 50 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các căn nhà bên cạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, kho chứa hàng của chủ nhà tên N.T.L. nằm giữa khu dân cư đông đúc. Theo thông tin ban đầu, chính quyền địa phương ghi nhận khu vực cháy là kho chứa len có diện tích khoảng 200m2, khối lượng len khoảng 10 tấn.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên./.

