Chính phủ Iran thông báo ngân hàng tư nhân lớn nhất phá sản

Chính phủ Iran vừa thông báo Ngân hàng Ayandeh, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của nước này, đã phá sản và chuyển giao toàn bộ tài sản cho Nhà nước.

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 25/10 dẫn thông báo của chính phủ cho biết trong thời gian gần đây, Ngân hàng Ayandeh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, với khoản lỗ lũy kế tương đương khoảng 5,2 tỷ USD và nợ khoảng 2,9 tỷ USD.

Ngân hàng này được thành lập năm 2012, có mạng lưới khoảng 270 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó 150 chi nhánh đặt tại Thủ đô Tehran.

Theo quyết định của Ngân hàng Trung ương Iran, toàn bộ tài sản của ngân hàng Ayandeh được chuyển giao cho Ngân hàng Melli (ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Iran).

Giám đốc ngân hàng Melli, ông Abolfazl Najarzadeh, xác nhận trên truyền hình quốc gia rằng “việc tiếp nhận tài sản từ Ngân hàng Ayandeh đã hoàn tất,” đồng thời khẳng định người gửi tiền sẽ được bảo đảm lấy lại tiền gửi của mình.

Trước đó, hôm 23/10, Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh lên tiếng trấn an khách hàng của ngân hàng này.

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc hồi tháng Chín đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Iran sau khi không đạt được đột phá trong các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay còn được biến đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) mà Iran đã ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Tuy nhiên, ngày 18/10/2025, đúng 10 năm sau khi thỏa thuận JCPOA được thông qua. Iran tuyên bố nước này không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế trong chương trình hạt nhân, sau khi thỏa thuận lịch sử này giữa Tehran và các cường quốc chính thức hết hiệu lực. Mặc dù vậy, Iran vẫn khẳng định “cam kết với con đường ngoại giao.”

Các nước phương Tây từ lâu cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân - điều mà Tehran nhiều lần bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự như sản xuất năng lượng./.

