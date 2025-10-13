Chính phủ Malaysia đẩy nhanh chính sách tăng cường an ninh dữ liệu

Chính phủ Malaysia đang đẩy mạnh nỗ lực tăng cường bảo vệ dữ liệu quốc gia thông qua việc triển khai chính sách đám mây Trí tuệ Nhân tạo (AI) chủ quyền.

Động thái này nằm trong các biện pháp rộng hơn nhằm tăng cường an ninh mạng và đảm bảo quyền kiểm soát quốc gia đối với những thông tin kỹ thuật số nhạy cảm và mang tính chiến lược.

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil cho biết Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia sẽ lập tức hành động theo chỉ thị của Thủ tướng Anwar Ibrahim trong việc thực thi chính sách trên.

Đây là sáng kiến nhằm bảo mật việc quản lý và lưu trữ dữ liệu của chính phủ trong phạm vi thẩm quyền của Malaysia. Theo đó, đám mây AI chủ quyền sẽ được triển khai dưới sự hướng dẫn của Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Kỹ thuật số để đảm bảo hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh quốc gia.

Phát biểu tại một diễn đàn về AI ở Kuala Lumpur, Bộ trưởng Fahmi cho biết bên cạnh việc đảm bảo hệ sinh thái bảo mật dữ liệu mạnh hơn, sáng kiến cũng tính đến những thay đổi chính sách ở một số quốc gia khác.

Theo ông, đám mây AI chủ quyền sẽ đóng vai trò trụ cột quan trọng trong bảo vệ dữ liệu chính phủ và bảo vệ các thông tin nhạy cảm khỏi các mối đe dọa trên không gian mạng.

Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ củng cố chủ quyền quản trị kỹ thuật số của Malaysia và giảm phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng đám mây của nước ngoài.

Bằng cách duy trì dữ liệu trong tầm kiểm soát của quốc gia, Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu quốc tế và đảm bảo thông tin mật được lưu trữ, xử lý theo luật pháp quốc gia./.

