Chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chiều 24/4, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) chủ trì phiên họp, nghe báo cáo tiến độ và tổng rà soát các công việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đại biểu, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị. Mọi nhiệm vụ đều được thực hiện khẩn trương, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, đến thời điểm này, không khí rộn ràng, phấn khởi trong toàn Thành phố, lan tỏa rộng ra cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế. "Đây là động lực để tiếp tục thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng, nỗ lực làm tốt hơn nữa."

Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã điểm lại 8 nhóm công việc cơ bản đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động, sự kiện, cuộc họp mặt có lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự; phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam;" phối hợp tổ chức thành công các chương trình nghệ thuật...

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc bình chọn và tổ chức lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố; tổ chức thăm hỏi, tri ân các gia đình tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Địa phương cũng kịp thời thăm hỏi, động viên lực lượng luyện tập diễu binh, diễu hành, nhất là lực lượng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7; tham gia lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp. (Nguồn: Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Văn Nên nhận xét Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm; tập trung thông tin, truyền thông về những chặng đường lịch sử, về giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất. Công tác truyền thông đã kịp thời chuyển tải được các thông tin, hình ảnh cần thiết đến với các tầng lớp nhân dân.

Về các công việc trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý đến thời điểm này, thời gian không còn nhiều, đã vào giai đoạn chạy nước rút, hết sức khẩn trương và cấp bách, tất cả phải tập trung cao độ để hoàn thành các công việc chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải xác định rõ tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ,” sẵn sàng thay ca, chia ca để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, phải xem đây là cơ hội “có một không hai” để tham gia, đóng góp công sức.

“Thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung mọi nguồn lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các hoạt động, sự kiện diễn ra phải tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh,” ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm công tác đón tiếp, phục vụ các chương trình chiêu đãi, tiếp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu trong nước, các đoàn khách quốc tế chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối, thể hiện văn hóa, truyền thống nghĩa tình, hiếu khách của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu địa phương tập trung cao nhất công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chuẩn bị mọi phương án và huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo an ninh, phân luồng và tổ chức giao thông; không được chủ quan, bị động; phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đóng trên địa để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho lễ kỷ niệm.

Nhìn nhận trong thời gian qua, những hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua để chuẩn bị thật tốt cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.../.

