Cơn sốt “buffet ăn thả cửa” lan khắp các thành phố lớn của Pháp

Theo tờ “Le Monde”, từng phổ biến quanh các trung tâm thương mại và vùng ngoại ô, những nhà hàng buffet “ăn thả cửa” nay bắt đầu tràn vào trung tâm các đô thị lớn như Paris, Lyon, Bordeaux, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp giữa no đủ, vui vẻ và giá cả hợp lý - một công thức đang chinh phục cả giới trẻ lẫn những gia đình Pháp.

Tại Paris, nhà hàng “Envie Le Banquet”, mở cửa từ tháng 9 gần Quảng trường République, đang gây sốt trên mạng xã hội với giá 37 euro (42,6 USD)/suất buổi trưa và 54 euro/suất buổi tối.

Chủ quán Eloi Spinnler, 31 tuổi, đầu bếp nổi tiếng trên TikTok và Instagram, đã tạo nên một không gian “ẩm thực hoài cổ” với đèn Art déco, sàn khảm hình rắn, và quầy phục vụ theo kiểu tự chọn.

“Cái hay là bạn có thể nếm mọi món mình thích,” Garance Zacharias, 22 tuổi, du khách đến từ Montpellier, chia sẻ sau 3 lượt lấy đồ ăn.

Không chỉ Envie, các mô hình “buffet à volonté” (ăn không giới hạn) đang nở rộ khắp nơi. Từ “Les Grands Buffets de Narbonne” - “thánh địa” ẩm thực tự chọn thu hút 400.000 thực khách mỗi năm - đến “Les Grands Buffets lyonnais” hay “Brique Machine Refill Club” tại Paris, hàng loạt nhà hàng mới đang tận dụng sức hút của mô hình này để lôi kéo khách hàng trong thời điểm ngành dịch vụ ăn uống chịu nhiều khó khăn.

Theo ông François Blouin, Giám đốc công ty tư vấn Food Service Vision, “Buffet ăn thả cửa cho khách cảm giác ‘đáng đồng tiền bát gạo’ – yếu tố quan trọng khi nhiều người phàn nàn về tỷ lệ giữa hóa đơn và món ăn trong các nhà hàng truyền thống. Nó đối lập với xu hướng khẩu phần nhỏ trong ẩm thực bistronomie, vốn khiến thực khách bực bội”.

Ở thời điểm các nhà hàng đang mất dần khách, mô hình buffet tái hiện tinh thần cộng đồng, ăn uống vui vẻ, ấm cúng. Hình ảnh những quầy đồ ăn phong phú, màu sắc bắt mắt lan truyền nhanh trên mạng, tạo hiệu ứng hấp dẫn. “Buffet là nơi ai cũng tìm thấy thứ mình thích, phù hợp mọi khẩu vị, tôn giáo hay chế độ ăn – rất thích hợp cho những bữa tiệc đông người”, ông Blouin phân tích.

Tại Lyon, ông Farid Mezaber - chủ nhà hàng “Les Grands Buffets lyonnais” với giá 29 euro/suất buổi trưa - cho biết: “Chúng tôi dự đoán khách ăn gấp đôi bình thường, nhưng thực tế là gấp bốn - trung bình 4 món khai vị và 4 món chính mỗi người.”

Bí quyết lợi nhuận, theo ông, nằm ở quy mô phục vụ lớn (1.500 khách mỗi tuần), chi phí nguyên liệu thấp (60% món ăn từ thịt heo), và tỷ lệ gọi đồ uống cao (lên tới 95%).

Cũng tại Paris, Baptiste Dufossez, chủ nhà hàng “Brique Machine Refill Club”, đã phải điều chỉnh thực đơn sau khi khai trương để cải thiện chất lượng và kiểm soát chi phí. “Giờ tôi đạt doanh thu ròng cao hơn 30% so với mô hình cũ”, anh tiết lộ. Với diện tích 1.200m², nhà hàng này phục vụ pizza, salad, gà chiên, mực rán… với giá chỉ 19 euro/suất buổi trưa, thu hút hàng nghìn khách mỗi tuần.

Vấn đề lớn nhất của mô hình buffet là nguy cơ lãng phí thực phẩm. Nhiều nhà hàng đã đưa ra các biện pháp răn đe nhẹ nhàng: tại Envie, khách được chụp ảnh lấy ngay nếu ăn hết đồ trên đĩa; tại Boulom, quán buffet giá 36 euro/suất ở quận 18 Paris, phần ăn thừa được cân và tính phí 2 euro mỗi 100 gram. Các đầu bếp cũng sáng tạo cách tái chế - bánh cũ nghiền làm đế bánh kem phô mai, xương gà nấu thành nước dùng, rau thừa biến thành nhân pizza.

Dù vẫn còn tranh luận về việc “ăn no có đồng nghĩa với ăn ngon không”, một số đầu bếp như Julien Duboué tại nhà hàng Boulom đã chứng minh điều ngược lại.

Với thực đơn phong phú gồm các món đặc sản vùng Tây Nam như cừu quay trong lò bánh mỳ, xúc xích vịt, hay sườn bò hầm qua đêm, ông biến buffet thành trải nghiệm ẩm thực thực thụ, vừa mang hơi hướng truyền thống, vừa đủ “thị giác” để khiến thực khách trầm trồ.

Từ các vùng ven đến trung tâm thành phố, “buffet ăn thả cửa” đang trở thành một phần mới của văn hóa ẩm thực Pháp: nơi người ta tìm lại cảm giác được ăn no, được lựa chọn, được chia sẻ - một trải nghiệm vừa bình dân, vừa mang hơi thở của thời khủng hoảng kinh tế hiện nay./.

Hệ thống phân cấp chặt chẽ: Góc tối của ngành công nghiệp ẩm thực Pháp Cuốn sách “Bạo lực trong nhà bếp” mô tả cảnh các đầu bếp nổi cơn thịnh nộ, làm bỏng hoặc ném chảo vào mặt nhân viên nếu họ mắc lỗi trong khi phục vụ.