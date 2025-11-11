Cửa hàng tạp hóa tự động đầu tiên sử dụng AI của châu Âu mở cửa tại Pháp

Tại Crolles, gần Grenoble, công ty STMicroelectronics đang thử nghiệm một cửa hàng tiện lợi tự động chỉ dành riêng cho nhân viên. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), các giao dịch mua hàng sẽ được tự động tính trực tiếp vào lương của họ, đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống hàng ngày.

Một cửa hàng tạp hóa không có nhân viên thu ngân, không nhân viên bán hàng và cũng không có thiết bị thanh toán vừa được mở ngay trong khuôn viên STMicroelectronics tại Crolles, tỉnh Isère.

Bên trong một container vận chuyển được đặt biệt danh là “24/7” là một cửa hàng tiện lợi nhỏ cung cấp đủ loại sản phẩm như món ăn đông lạnh, khoai tây chiên, mì ống, đồ uống và bánh ngọt. Nhờ công nghệ AI, nhân viên công ty chỉ cần sử dụng thẻ nhân viên để vào cửa và thanh toán mà không cần bất kỳ hình thức giao dịch nào khác.

“Khi bạn bước vào cửa hàng, camera sẽ tạo ra một hình đại diện ảo của bạn. Đây không phải là hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Những camera này sẽ theo dõi bạn trong suốt quá trình mua sắm để ghi nhận sản phẩm bạn lấy. Khi rời khỏi cửa hàng, chi phí mua sắm sẽ được tự động tính,” ông Frédéric Claret, Giám đốc điều hành Fujitsu tại Pháp và Thụy Sĩ - doanh nghiệp đứng sau giải pháp công nghệ này - cho biết trong cuộc phỏng vấn với France 3. Tổng số tiền chi tiêu sau đó được khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của nhân viên.

“Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ độc đáo này, được thiết kế riêng cho hoạt động của cơ sở và bổ sung cho dịch vụ ăn uống hiện có,” ông Eric Gerondeau, Giám đốc cơ sở STMicroelectronics tại Crolles, chia sẻ.

Con chip của tập đoàn Pháp-Italy này được tích hợp trực tiếp trong hệ thống nhận dạng nhân viên, cho phép tự động hóa hoàn toàn quy trình mua sắm.

Theo ông Gerondeau, sáng kiến này là “một nền tảng thử nghiệm cho những gì trí tuệ nhân tạo có thể mang lại, giúp cuộc sống hàng ngày trở nên đơn giản hơn. Việc sử dụng thiết bị điện tử để cải thiện đời sống chính là cốt lõi trong hoạt động của chúng tôi.”

Hiện cửa hàng “24/7” là duy nhất ở châu Âu, song STMicroelectronics đã có kế hoạch nhân rộng mô hình này sang các cơ sở công nghiệp khác trong tương lai.

Cửa hàng tiện lợi tự động tại Crolles gợi nhớ đến nhiều thử nghiệm tương tự từng diễn ra ở châu Âu và Mỹ. Gã khổng lồ Amazon là đơn vị tiên phong khi ra mắt chuỗi Amazon Go tại Mỹ năm 2018, sau đó là Amazon Fresh tại Vương quốc Anh.

Mô hình này cho phép khách hàng vào cửa, chọn hàng và rời đi mà không cần xếp hàng thanh toán, nhờ mạng lưới camera, cảm biến và các thuật toán AI.

Thanh toán được trừ trực tiếp vào tài khoản Amazon của khách hàng, dù họ vẫn phải đăng ký phương thức thanh toán trước và luôn có nhân viên túc trực để bổ sung hàng hóa hoặc hỗ trợ người mua.

Tại châu Âu, nhiều tập đoàn bán lẻ lớn cũng đang thử nghiệm hình thức mua sắm không cần thu ngân. Tại Đức, REWE hợp tác với công ty khởi nghiệp Trigo của Israel, sử dụng công nghệ thị giác máy tính để theo dõi chuyển động và lựa chọn sản phẩm của khách hàng.

Ở Pháp, Auchan cũng thử nghiệm cùng công nghệ này. Tại Italy, công ty Sensei Retail đã phát triển mô hình “TuDay Conad” cho chuỗi Conad, một cửa hàng tiện lợi tự động tại Verona, nơi khách hàng có thể mua sắm mà không cần chờ thanh toán truyền thống.

Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn phụ thuộc vào ứng dụng di động hoặc tài khoản ngân hàng được đăng ký trước, trong khi cửa hàng ở Crolles nổi bật nhờ cơ chế thanh toán nội bộ hoàn toàn tự động, gắn liền trực tiếp với thẻ nhân viên - một bước tiến đặc trưng của châu Âu trong việc tích hợp AI vào đời sống doanh nghiệp./.

Trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng của thương mại toàn cầu 89% các nhà kinh tế tin rằng những chính phủ cần tăng đầu tư vào AI và 86% cho rằng các doanh nghiệp phải đi đầu áp dụng AI ở những ngành công nghiệp chủ chốt để đảm bảo tăng trưởng dài hạn.