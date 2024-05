Đà Lạt kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Đợt tổng kiểm tra lần này tập trung vào các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trong việc tuân thủ 10 tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố.

(Ảnh minh họa. Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 29/5, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, địa phương triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cao điểm du lịch Hè và Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024.

Đợt tổng kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là cơ sở phục vụ nhiều suất ăn; hàng quán trước cổng trường học, khu điểm du lịch; thức ăn đường phố, chợ đêm… từ đó hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp mất an toàn thực phẩm. Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra thực hiện xuyên suốt từ cuối tháng 5 cho đến hết tháng 8 trên toàn địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong đó, tập trung kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống như hồ sơ pháp lý về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, nguyên liệu, phụ gia; việc chấp hành chế độ vệ sinh cá nhân của người tham gia chế biến thực phẩm…

Đợt tổng kiểm tra lần này tập trung vào các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trong việc tuân thủ 10 tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. Cụ thể, nơi kinh doanh phải cách biệt nguồn ô nhiễm; thức ăn được che đậy, bảo quản hợp vệ sinh; thức ăn được bày bán trên bàn cao cách mặt đất 60cm. Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm…

Trước đó, thời điểm giữa tháng 5, qua kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt nhiều cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Điển hình, lực lượng chức năng xử phạt cơ sở kinh doanh Xóm Lèo BBQ (phường 11); tiệm bánh mỳ gà Nhân Ngãi (đường Trần Phú, phường 4); quán Phở Nam Ngân (đường Hoàng Văn Thụ, phường 4)… đã có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm như nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm./.

Quản lý Thị trường Hà Nội xử lý 239 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong 30 ngày Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Các Đội Quản lý Thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 239 vụ vi phạm về An toàn thực phẩm; Xử phạt vi phạm hành chính là 2,51 tỷ đồng.