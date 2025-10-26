Đà Nẵng: Mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nhiều điểm

Chiều 26/10, Khu Quản lý Đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có báo cáo nhanh về tình hình giao thông, thiệt hại kết cấu hạ tầng đường bộ trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn quản lý.

Theo đó, trong những ngày qua, tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng đã gây nhiều thiệt hại về giao thông, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26/10, tại Km1411+400 và Km1411+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), ước tính khoảng 400 m3 đất, đá đã sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn.

Lực lượng quản lý, bảo trì đường bộ đã khẩn trương tiến hành hót dọn đất đá sạt lở, đến 9 giờ 33 phút cùng ngày đã thông xe 1 vệt và đến 15 giờ chiều thông xe 2 vệt.

Ngoài ra, vào lúc 10 giờ ngày 26/10, tại Km1403+00 và Km1406+600 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng) cũng xảy ra sạt lở taluy dương. Ứớc tính 2.400 m3 đất, đá đã sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn.

Hiện tại mưa rất to, đất, đá trên taluy dương tiếp tục sạt lở nên ảnh hưởng đến tiến độ hót dọn, dự kiến trong ngày 26/10 sẽ thông xe được 1 vệt.

Cũng theo báo cáo, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 26/10, tại Km1430+500, đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra sạt lở taluy dương, khối lượng ước tính 200m3.

Số đất, đá đã sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã khẩn trương hót dọn đất đá sạt lở, đến 12 giờ cùng ngày đã thông xe 1 vệt.

Còn lúc 11 giờ ngày 26/10, tại Km1409+100 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị đất, đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn, khối lượng ước tính khoảng 1.400m3.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí xảy ra sạt lở và khẩn trương tiến hành hót dọn, dự kiến trong ngày sẽ được thông xe 1 vệt…

Về chỉ đạo khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông, ngay sau khi xảy ra sạt lở gây tắc giao thông, Khu Quản lý Đường bộ III đã thông tin đến Sở Xây dựng và lực lượng Cảnh sát giao thông tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các phương tiện truyền thông để thông tin cho các phương tiện biết, chủ động lộ trình di chuyển.

Hiện tại thời tiết vẫn đang có mưa lớn trên diện rộng, Khu Quản lý Đường bộ III đã và đang yêu cầu các Văn phòng Quản lý Đường bộ khu vực và các đơn vị Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tập trung khẩn trương hót dọn đất đá sạt lở taluy để thông xe 1 vệt trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời triển khai vét đất tràn lấp rãnh dọc, thông cống thoát nước để đảm bảo thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, đặc biệt tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông thông suốt…

Cũng trong ngày hôm nay 26/10, do mưa lớn nên địa bàn các xã miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng (Trà Linh, Trà Tập, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Tân, Trà My, Lãnh Ngọc...) xảy ra mưa rất lớn gây sạt lở đường giao thông, sạt lở nhà dân và ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.

Các Ủy ban Nhân dân phường, xã liên tục phát cảnh báo người dân không đi qua những tuyến đường sạt lở, nguy hiểm…; trong đó, có tuyến Quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực Thác 5 tầng (thuộc xã Trà Tập) bị sạt lở với lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng triển khai phương tiện khơi thông.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 84+700 trên Quốc lộ 14E (thuộc xã Hiệp Đức), bùn đất và cây cối tràn xuống đường gây tắc nghẽn hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông.

Mặc dù lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục nhưng khu vực này vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt do mưa lớn kéo dài.

Cũng trong chiều 26/10, do nước chảy xiết nên cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C (từ xã Trà My, Trà Tân đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi) bị sụt lún nghiêm trọng, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không lưu thông qua cầu...

Theo báo cáo nhanh của thành phố Đà Nẵng chiều 26/10, các địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Cụ thể, xã Trà Linh sơ tán 49 hộ/206 nhân khẩu; xã Trà Leng di dời 51 hộ/163 khẩu; xã Phước Thành di dời 42 hộ/128 khẩu; xã Trà Đốc di dời 141 hộ/620 khẩu; xã Trà Giáp di dời 55 hộ/233 khẩu…

Nhiều xã đã có thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai 27/10 để đảm bảo an toàn…/.

