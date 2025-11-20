Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam trao tặng 25 cây me tây cho thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025) và 9 năm ngày ký Thỏa thuận Hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và lực lượng quân du kích FARC (2016-2025), ngày 19/11, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam trao tặng 25 cây me tây - loài cây đặc trưng của Nam Mỹ - cho thành phố Hà Nội, với hy vọng cây đâm chồi nảy lộc, rễ cây kiên cường bám sâu vào đất như biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt và lâu dài giữa hai quốc gia.

Những cây me tây này sẽ được trồng tại Công viên Hòa Bình, một trong những không gian xanh nổi bật và ý nghĩa nhất của Thủ đô.

Sự kiện trồng cây lần này không chỉ là một hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao chất lượng không khí cho người dân Hà Nội, đóng góp một phần cho sự phát triển xanh và bền vững của thành phố, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa Colombia và Việt Nam.

Việc lựa chọn cây me tây - loài cây bản địa Nam Mỹ - nhằm giới thiệu một phần thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của Colombia đến Việt Nam. Cây me tây không chỉ dễ thích nghi và thân thiện với môi trường mà còn tượng trưng cho sức sống, hy vọng và phát triển bền vững, phản ánh tinh thần hòa bình mà Colombia đã và đang nỗ lực xây dựng kể từ khi ký Thỏa thuận Hòa bình.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Đại sứ Colombia tại Việt Nam Camila María Polo Flórez cho rằng khi trồng những cây me tây này, chúng ta không chỉ đơn thuần đưa những bộ rễ của cây xuống đất mà còn đang gửi gắm thông điệp về hòa bình, về thiên nhiên và về một tình hữu nghị vượt qua đại dương.

"Ở Colombia, từ lâu, cây me tây đã là nơi cộng đồng sum họp - nơi mọi người cùng nghỉ ngơi, trò chuyện và chia sẻ niềm vui cuộc sống. Hôm nay, loài cây ấy trở thành biểu tượng của tình hữu nghị," Đại sứ Camila María Polo Flórez nói.

Đại sứ nước Cộng hòa Colombia bà Camila María Polo Flórez phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Trọng Khoa/Vietnam+)

"Giống như hòa bình, sự phát triển luôn bắt đầu trong tĩnh lặng. Những cây non này, hôm nay có lẽ còn hơi rụt rè, với nhiều giọt mưa trên ngọn hơn là lá trên cành - một ngày nào đó sẽ vươn mình mạnh mẽ và trở thành điểm tựa thân quen cho mọi người khi ghé thăm công viên. Hòa bình và thiên nhiên đều cần được nuôi dưỡng và kiên nhẫn chăm sóc để có thể nở hoa," Đại sứ Camila María Polo Flórez nhấn mạnh.

Ông Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - nhấn mạnh buổi lễ trồng cây do Đại sứ quán Cộng hòa Colombia trao tặng, là một hồi chuông phát động quan trọng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa các nước bạn bè quốc tế với Thủ đô Hà Nội trong phong trào trồng cây.

Ông Đào Duy Phong cho biết năm 2025 là năm bản lề trong việc tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng 500.000 cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025, theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đây là bước tạo đà quan trọng để triển khai các mục tiêu lớn hơn, hướng tới xây dựng hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu cuối cùng là một Thành phố Hà Nội xanh-sạch-đẹp.

Ông Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - đề nghị các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc trồng cây để tạo màu xanh cho Thủ đô, cùng chung tay khắc phục những mặt tồn tại và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trồng cây xanh tại các tuyến giao thông, công viên, vườn hoa, khu đô thị và các nơi công cộng khác.

Ông Đào Duy Phong cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí hoa trong khuôn viên nhà mình, đồng thời tuyên truyền cho con em mình giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp.

Cây me tây (Saman) có nguồn gốc từ Colombia, là loài cây đặc trưng sinh sống ở các khu rừng nhiệt đới. Tại Colombia, cây có tên gọi là cây mưa bay. Ngoài chức năng sinh thái quan trọng, cây còn có giá trị văn hóa vô cùng đặc biệt vì một số cộng đồng bản địa coi đây là loài cây linh thiêng. Vì lý do này, hình ảnh của cây me tây được đúc trên các đồng tiền Colombia cổ xưa.

Công viên Hòa Bình là lựa chọn đặc biệt vì đây vừa là không gian xanh quan trọng của Hà Nội, vừa là biểu tượng của hòa bình và sự đoàn kết. Hà Nội được UNESCO và cộng đồng quốc tế ghi nhận là thành phố vì hòa bình với những nỗ lực gìn giữ văn hóa, lịch sử và phát triển bền vững. Việc trồng cây me tây tại đây kết nối thông điệp hòa bình của Colombia với Hà Nội - thành phố luôn hướng tới giá trị hòa bình và phát triển.

Từ năm 2016, Colombia đã ký Thỏa thuận Hòa bình với lực lượng FARC, mở ra cơ hội tái hòa nhập và hòa giải cho cựu chiến binh vào đời sống xã hội. Hoạt động trồng cây tại Công viên Hòa Bình mang thông điệp về hòa bình, sự sống mới và hy vọng, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa hai quốc gia qua các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững./.

Hà Nội phát động thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” ​ Một trong những mục tiêu chính của đề án là khôi phục lại hệ thống cây đô thị và cây trong công viên bị thiệt hại do mưa bão, đồng thời nghiên cứu trồng cây dọc theo các tuyến đường mớ.