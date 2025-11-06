Đắk Lắk: Gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng phòng chống bão số 13

Ngày 6/11, người dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng phòng chống bão số 13.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng trọng yếu di dời đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại khu phố Bạch Đằng (phường Tuy Hòa), người dân chuẩn bị nhiều bao cát để gia cố nhà cửa.

Ở khu vực sát biển, một số hộ đưa đồ đạc lên cao, chèn chống cửa và mái tôn trước khi di dời đến nơi an toàn. Nhiều cây xanh có khả năng ngã đổ cũng được người dân cắt tỉa gọn gàng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ông Nguyễn Khắc Tâm (khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa) cho biết, ông đã thực hiện xong việc chèn những bao cát lên mái tôn nhà mình, đồng thời cắt tỉa xong một số cây xanh trước nhà để tránh ngã đổ, gãy cành khi có mưa to, gió lớn.

Gia đình ông cũng đã dự trù địa điểm di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xấu nhất xảy ra. Nhu yếu phẩm cũng được gia đình chuẩn bị đầy đủ trước khi bão số 13 di chuyển vào đất liền.

Trên đường phố tại phường Tuy Hòa, lực lượng công nhân môi trường đô thị túc trực tại những vị trí có cây xanh cao, tán rộng để cắt tỉa, bảo đảm không bị ngã đổ vào nhà người dân hoặc ra đường, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Các công nhân điện lực hỗ trợ người dân thu gọn dây điện an toàn, kiểm tra tại những vị trí có khả năng ngập lụt, chập cháy trước khi có bão.

Tại bờ kè đường Bạch Đằng (phường Tuy Hòa), gần 100 tàu thuyền lớn nhỏ của người dân được chính quyền địa phương hướng dẫn neo đậu đến nơi an toàn. Một số tàu được đưa đến khu vực cao hơn. Ngư dân cũng hoàn thành việc gia cố chắc chắn tàu thuyền trước khi bão vào.

Trong sáng 6/11, tranh thủ thời tiết chưa có mưa to, gió lớn, ông Trần Ngọc Hùng (khu phố Nguyễn Công Trứ, phường Tuy Hòa) đã gia cố lại 3 chiếc thuyền của mình đang neo đậu tại khu vực bờ kè đường Bạch Đằng. Qua các phương tiện thông tin, ông biết được cơn bão số 13 sẽ rất mạnh nên ông không chủ quan khi neo đậu tàu thuyền, đồng thời theo dõi thường xuyên các cảnh báo thiên tai để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Càng về trưa 6/11, thời tiết trên biển ngày càng xấu, đặc biệt sóng lớn đã xuất hiện tại vùng biển Đắk Lắk. Nhiều khu vực ven biển có nguy cơ triều cường cao. Vì vậy, lệnh cấm biển đã được nhiều địa phương đưa ra. Tuy nhiên, một số người dân tại phường Tuy Hòa vẫn chủ quan đi tắm biển.

Theo chỉ đạo của ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 13 vào tối 5/11, tất cả các cần cẩu ở công trình xây dựng thuộc các địa phương ven biển phải được hạ xuống để bảo đảm an toàn ngay trong sáng 6/11.

Công nhân môi trường đô thị cắt tỉa cây xanh trên các đường phố Tuy Hòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tuy nhiên, ghi nhận trên tuyến đường Độc Lập (phường Tuy Hòa), đến 9 giờ sáng nay, vẫn còn một số cần cầu chưa được hạ xuống, nguy cơ mất an toàn rất cao khi bão đổ bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho biết, đến 9 giờ 30 phút sáng 6/11, địa phương đã chỉ đạo cho tất cả các công trình trên địa bàn tháo cẩu hoặc hạ cẩu đến vị trí an toàn, đảm bảo không để tai nạn thương tích xảy ra khi bão đổ bộ.

Trong ngày hôm nay, sân bay Tuy Hòa (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) không khai thác 2 chuyến bay giữa sân bay Nội Bài-Tuy Hòa; ngày 7/11, các chuyến bay giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12 giờ.

Các chuyến bay ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (phường tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) được khai thác sau 11 giờ; chuyến bay ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột sẽ điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13 giờ.

Cũng trong sáng 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các đơn vị thuộc Sở về việc cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 đến hết 7/11 để chủ động phòng, tránh bão số 13.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị hoàn thành việc di dời người dân ở vùng trọng yếu, trên lồng bè đến nơi an toàn trước 12 giờ ngày 6/11; nếu ai không sẽ thực hiện cưỡng chế di dời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng./.

