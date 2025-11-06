Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chủ động ứng phó với bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đang triển khai các biện pháp, kế hoạch ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho toàn cho công trình và vùng hạ du.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang lớn trên sông Srêpốk thuộc địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng là Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 với tổng công suất 586 MW.

Trước ảnh hưởng của các cơn bão trước, từ cuối tháng 9/2025, công ty đã tiến hành xả tràn điều tiết nước trên hệ thống thủy điện bậc thang phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6-7/11, bão số 13 sẽ gây mưa khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa rất to, phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Trước mức độ nguy hiểm của bão số 13, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã kiện toàn Ban Chỉ huy, Tiểu ban kỹ thuật xả tràn, Đội xung kích các nhà máy và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên cơ sở bám sát các nội dung chỉ đạo của địa phương các cấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 và phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm tại Công ty.

Đặc biệt, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả); xây dựng các kịch bản điều tiết lũ điển hình nhằm ứng phó các tình huống lũ có thể xảy ra trên các hồ chứa, đảm bảo các công trình vận hành an toàn, điều tiết lũ một cách hợp lý, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho vùng hạ du khi có thiên tai xảy ra, không để xảy ra các tình huống bị động trong điều tiết hồ chứa.

Công ty cũng cập nhật, ban hành các phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các hồ chứa, nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ hồ chứa liên quan khác trên cùng bậc thang trong công tác điều tiết, xả lũ các hồ chứa; phương án đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng và Phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão năm 2025; trước và trong quá trình điều tiết hồ chứa, thực hiện thông báo, cung cấp thông tin cho các bên liên quan theo quy định của quy trình, quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, tổ chức ứng trực 24/24h; thực hiện công tác quan trắc tình hình thủy văn đúng quy trình. Thường xuyên cập nhật dự báo tình hình khí tượng thủy văn để đưa ra giải pháp ứng phó phù hợp.

Căn cứ tình hình thực tế thủy văn, các kịch bản điều tiết lũ điển hình đã thiết lập để lập phương án vận hành hồ chứa để tham mưu cho tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng về phương án vận hành để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tăng cường theo dõi tình trạng ngập lụt hạ du trên các trạm đo mực nước, các địa điểm thôn/buôn bị ngập lụt theo mức xả của hồ chứa trên bản đồ ngập lụt, các địa điểm sơ tán, đường ứng cứu, đường sơ tán theo phương án các để thông tin kịp thời đến các địa phương và dự báo tình hình ngập lụt để ứng phó kịp thời./.

