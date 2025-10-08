Đắk Lắk miễn nhiệm một hiệu trưởng có nhiều vi phạm trong quản lý

Ngày 8/10, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Sở đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát (phường Tân An) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ.

Vụ việc được dư luận quan tâm vì vi phạm của bà Huệ đã xảy ra nhiều lần và trong thời gian dài.

Bà Huệ bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng do bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo; đồng thời, bà Huệ phải chuyển làm nhiệm vụ giáo viên tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Huệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó ngày 4/9/2025, phóng viên TTXVN đã đưa tin "Đắk Lắk: Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng vi phạm quy định về quản lý tài chính."

Trước khi được điều về Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, bà Huệ từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột).

Trong thời gian công tác tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, bà Huệ mắc nhiều sai phạm, bị giáo viên và phụ huynh khiếu nại. Bà Huỳnh Thị Kim Huệ từng bị kỷ luật "Khiển trách" và "Cảnh cáo."

Tháng 7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vẫn điều động bà Huệ về làm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát.

Tại đơn vị công tác mới, bà Huệ tiếp tục bị phụ huynh, giáo viên phản ánh liên quan đến việc thu tiền của học sinh và một số hoạt động quản lý khác, trong đó có vụ chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trường.

Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát có tới 16 học sinh khối 12 nghỉ học. Một số em được cho là “tự nguyện” làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học ngay trước Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Sau khi báo chí phản ánh, có học sinh trong số 12 em này đã tiếp tục đi học và thi đậu tốt nghiệp. Một em đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk.

Tháng 9/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ bằng hình thức cảnh cáo. Với trách nhiệm là Hiệu trưởng, bà Huệ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công./.

Hà Tĩnh: Cách chức một hiệu trưởng vì để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý Ngày 4/10, lãnh đạo xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hàm đối với bà Trần Thị Thanh Thủy.