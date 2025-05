Đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, để đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an các phường Phạm Đình Hổ, Bạch Đằng, lực lượng thanh niên tình nguyện… ứng trực tại một số tuyến đường dẫn vào Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) tổ chức phân luồng ngay từ phía ngoài như các ngã ba, ngã tư, ngã 5 Lò Đúc-YecXanh, Lò Đúc-Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc-Phạm Đình Hổ, Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù trời mưa nặng hạt, xung quanh khu vực trước cổng Nhà tang lễ quốc gia luôn có hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Đại diện Công an phường Phạm Đình Hổ chia sẻ ngay từ ngày 23/5, đơn vị đã bố trí các tổ trật tự kết hợp cùng cảnh sát khu vực rà soát, đến từng hộ gia đình quanh khu vực Nhà tang lễ quốc gia, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh, không tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trên địa bàn trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang.

Đồng thời, tuần tra, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không để tình trạng dừng đỗ trái quy định gây ùn ứ, ách tắc quanh khu vực.

Chị Nguyễn Thị Mai, 48 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội, chủ một quán giải khát gần khu vực Nhà tang lễ cho biết gia đình chị cũng đã nghiêm túc tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bản thân chị sẵn sàng hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cũng như cung cấp nước uống miễn phí, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân ở xa đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Cùng với sự phối hợp của người dân, cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông... thực hiện điều tiết giao thông, hướng dẫn người đi đường, tận tâm vì công việc được giao như một cách để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương./.

