Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm kết nối Việt-Lào

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Leklay Sivilay về thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm trong hợp tác giữa hai nước.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết hiện hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước tập trung vào 3 dự án kết nối hạ tầng trọng điểm.

Đối với Dự án hợp tác đầu tư phát triển cảng Vũng Áng đang có những bước tiến triển tốt, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị hai bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước triển khai hiệu quả dự án, đảm bảo tính hiệu quả đầu tư và tính kinh tế.

Đồng thời giao các đơn vị Bộ Xây dựng tạo thuận lợi tối đa cho hàng hóa của Lào xuất, nhập khẩu qua cảng Vũng Áng nói riêng và cảng biển Việt Nam nói chung, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận chuyển.

Với dự án cao tốc Hà Nội-Vientiane, hiện phía Việt Nam đã hoàn thành đoạn Hà Nội-Vinh; đoạn Vinh-Thanh Thủy đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2025.

Dự án được giao cho tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư; dự kiến sẽ khởi công trong tháng 5/2026 và mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Bộ Xây dựng Việt Nam đề nghị hai bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đôn đốc để dự án triển khai trên đất Lào và triển khai trên đất Việt Nam được đồng bộ, sớm kết nối.

Riêng với Dự án đường sắt Vũng Áng-Mụ Giạ-Thakhek-Vientiane, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh đây là dự án mang tầm chiến lược dài hạn, hiện thực hóa việc giúp Lào từ “quốc gia không có biển” trở thành “quốc gia kết nối,” cần triển khai sớm.

Tuy nhiên, để dự án khi triển khai, đi vào vận hành đảm bảo thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị hai bên, nhất là Liên danh nhà đầu tư Petro Trade Laos-Đèo Cả, nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai dự án PPP, từ tư vấn dự án, tư vấn quản lý dự án, phân chia dự án thành phần, xác định nguồn vốn, huy động vốn và cả về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Về phía Lào, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Leklay Sivilay mong muốn thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm, chiến lược giữa hai nước: đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane; đường sắt Vũng Áng-Vientiane; cũng như tăng cường trao đổi chuyên gia kinh nghiệm trong quản lý các dự án xây dựng quy mô lớn.

Qua cuộc làm việc, hai bên thống nhất tích cực trao đổi để thúc đẩy các hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm.

Nghiên cứu, xây dựng mới các hiệp định về vận tải đường bộ, đường sắt giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước trước khi tuyến cao tốc kết nối Hà Nội-Vientiane, cũng như tuyến đường sắt Vũng Áng-Mụ Giạ-Thakhek-Vientiane đi vào khai thác.

Cùng đó, hai bên xây dựng được kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể đối với Dự án đường sắt Vũng Áng-Mụ Giạ-Thakhek-Vientiane, để thống nhất các nội dung liên quan, sớm triển khai đầu tư dự án./.

