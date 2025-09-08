Đề phòng bão số 7, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu tại khu vực biển miền Đông

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi và các hoạt động du lịch, lưu trú trên biển tại khu vực miền Đông của tỉnh từ 11 giờ ngày 8/9.

Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân trước những diễn biến bất lợi của bão số 7.

Dù bão số 7 được dự báo sẽ không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh mà đi vào khu vực ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ gió giật cấp 13 nhưng vẫn có khả năng gây ra gió mạnh và thời tiết xấu trên vùng biển miền Đông của tỉnh.

Việc tạm ngừng cấp phép được áp dụng tại các khu vực biển thuộc huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, cùng các phường, xã ven biển của các địa phương như Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái.

Thời gian tạm ngừng sẽ kéo dài cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão số 7.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trên biển./.

Bão số 7 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 11 Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.