Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Thanh Hóa và Nghệ An

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 19 giờ 30 phút ngày 23/7 đến 12 giờ 30 phút ngày 24/7, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Quý Lương, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Lý, Văn Nho; Bát Mọt, Giao An, Minh Sơn, Na Mèo, Pù Luông, Quan Sơn, Tam Thanh, Thạch Lập, Thắng Lộc, Trung Hạ, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa); Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mỹ Lý, Na Loi, Nhôn Mai, Yên Na; Châu Tiến, Hùng Chân, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa (tỉnh Nghệ An).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Thanh Hoá cấp 1; Nghệ An cấp 2.

Từ 18 giờ ngày 22/7 đến 18 giờ ngày 23/7, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lang Chánh (Thanh Hoá) 105,6mm; Xã Keng Đu (Nghệ An) 87mm;...

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Nghệ An: Cảnh báo lũ trên sông Cả ở mức báo động 3 Từ ngày 23/7 đến 25/7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên, đỉnh lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn lên mức báo động 3, nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Nghệ An.