Người dân làm gì để đảm bảo an toàn khi xảy ra lũ quét?

Trước nguy cơ lũ quét do mưa lớn kéo dài, diễn biến phức tạp, ngày 23/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân theo dõi thời tiết, tránh ở lại khu vực sườn dốc, suối và chủ động sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn và giảm thiệt hại.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính từ lúc 4 giờ ngày 22/7 đến 4 giờ ngày 23/07, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như: Như Thanh (Thanh Hoá) 350mm; Châu Nga (Nghệ An) 334,6mm; Pú Dảnh (Sơn La) 197,4mm; Đoàn Kết (Phú Thọ) 184,8mm; Trạm Tấu (Lào Cai) 133mm...

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất tại một số tỉnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Với diễn biến mưa trên, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường rất cao.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi xảy ra lũ quét, sạt lở, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, mưa, lũ quét trên tivi, đài báo, loa phát thanh.

Người dân cần phải luôn đề phòng các dấu hiệu của lũ quét; quan sát, ghi nhớ, chỉ dẫn cho các thành viên trong gia đình và người dân xung quanh biết các vị trí an toàn có thể trú tránh, nhất là những vị trí cao.

Đặc biệt, khi có lũ quét, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi những dòng chảy của lũ lên vị trí cao hơn đồng thời thông tin cho các thành viên trong gia đình và người dân xung quanh biết để di chuyển đến vị trí an toàn; chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm và các phương án liên lạc, di chuyển an toàn.

Nếu phát hiện các đập tạm hoặc bọng nước xuất hiện trên thượng nguồn, người dân cần báo ngay cho chính quyền, cơ quan chức năng.

Khi có lũ quét, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không được làm nhà, lán trại ven sông, ven suối, ven chân núi; không được đánh giá, vớt củi, lội qua sông, suối khi có lũ quét; không đi qua các ngầm, tràn khi đang có lũ quét; không tự ý đắp bờ, đập ngăn tạm trên các khe suối.

Cơ quan chuyên môn cũng lưu ý lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra rất nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, làm tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt, nên người dân cần hết sức cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn./.

