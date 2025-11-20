Điều động tối đa lực lượng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng có Công điện số 7453/CĐ-BQP về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Công điện gửi: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; Quân khu 5; Quân đoàn 34; các Quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; các Binh chủng: Tăng Thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các Binh đoàn: 12, 15, 16, 18; Học viện Lục quân; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hiện nay, lũ trên các sông ở các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắc và Gia Lai đang ở mức cao, một số nơi ở Đắk Lắc, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21/11/2025, tại các khu vực trên còn tiếp tục có mưa to đến rất to; lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức cao; trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng vượt mức lũ lịch sử.

Tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắc (do hiện nay thủy triều ở mức cao), đồng thời nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.

Lực lượng công an Gia Lai giúp dân ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai; để tập trung ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Công điện số 217/CĐ-TTg, số 218/CĐ-TTg, số 222/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện số 7367/CĐ-BQP, số 7388/CĐ-BQP, số 7319/CĐ-BQP, số 7426/CĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, đặc biệt là lũ trên sông Ba, sông Kôn đang duy trì ở mức rất cao và các sông ở Khánh Hòa; điều động lực lượng, phương tiện tối đa, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Các cơ quan, đơn vị chủ động cùng chính quyền và nhân dân cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mì, bơ sữa...), không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm "4 tại chỗ", theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên sông Ba và sông Kôn; điều động lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu.

Bên cạnh đó, Quân khu 5 bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Quân khu 5 phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đóng quân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập khi có lệnh.

Bộ Quốc phòng lưu ý Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Binh chủng Thông tin Liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, khắc phục ngay sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Quốc phòng qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) để Bộ theo dõi, chỉ đạo./.