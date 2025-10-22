Doanh nghiệp FDI lan tỏa chất lượng, nâng tầm nông sản Việt ra thế giới

Với cam kết về chất lượng và phát triển bền vững, qua đó góp phần củng cố vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, Công ty OFI Việt Nam (Olam Food Ingredients) đã được vinh danh với ba nhà máy lọt vào Top 10 và Top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc năm 2025.

Giải thưởng “Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025” vừa vinh danh ba nhà máy của OFI Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Olam. Cụ thể, nhà máy tại Đồng Nai lọt Top 10, trong khi hai nhà máy tại Đắk Lắk và Gia Lai có mặt trong Top 20.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của OFI trong việc sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung ứng cho các tập đoàn thực phẩm và bán lẻ hàng đầu thế giới. Hiện tại, ba nhà máy này đang cung cấp hạt điều đạt chứng nhận quốc tế cho hơn 140 khách hàng toàn cầu. Riêng trong năm 2024, nhà máy tại Đồng Nai đã sản xuất hàng triệu sản phẩm hạt ăn liền, xuất khẩu tới hơn 15 thị trường.

Đại diện nhà máy ofi tại Gia Lai nhận giải thưởng Top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Gaurav Patil, Tổng Giám đốc Điều hành OFI Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi các nhà máy tại Đồng Nai, Đắk Lắk và Gia Lai được vinh danh. Giải thưởng này là sự ghi nhận nỗ lực của toàn thể đội ngũ đồng thời minh chứng cho cam kết của OFI về chất lượng, phát triển bền vững và chiến lược con người. Những nỗ lực này đã góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm sản xuất thực phẩm an toàn, giá trị gia tăng và được khách hàng toàn cầu tin tưởng.”

Hoạt động tại Việt Nam hơn 28 năm, OFI đã trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều, tiêu và càphê hàng đầu với hơn 4.500 nhân viên. Doanh nghiệp này luôn đặt con người làm trọng tâm, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương. Đơn cử, hơn 90% nhân sự tại nhà máy Đắk Lắk là người địa phương và 50% lao động tại nhà máy Gia Lai là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, OFI tích cực hợp tác với nông dân để thúc đẩy sản xuất bền vững. Năm 2024, công ty đã làm việc với hơn 8.500 hộ nông dân quy mô nhỏ, trong đó có nhiều hộ do phụ nữ làm chủ, để mở rộng sản xuất theo hướng bền vững. Các chương trình cộng đồng như Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc (OFI Care) và học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dục (OFI YES!) đã hỗ trợ hàng trăm nhân viên nữ và con em của họ trong năm qua.

Giải thưởng Top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc do Viện Kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong đầu tư bền vững, đổi mới công nghệ và tạo tác động xã hội tích cực tại Việt Nam./.

