Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, công khai, minh bạch, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trước sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước.

Tại Hà Nội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Xây dựng đất nước “phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc"

Qua góc nhìn thực tiễn những thành tựu đổi thay của đất nước trong thời qua, nhất là nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Tiến sỹ Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu bày tỏ, dự thảo văn kiện đã xác định đúng tinh thần kế thừa và đổi mới, đặt trọng tâm vào xây dựng đất nước “phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.”

Tuy nhiên, dự thảo văn kiện cần thể hiện rõ hơn tầm nhìn về phát triển con người Việt Nam toàn diện, không chỉ là nguồn lực, mà còn là mục tiêu của mọi chính sách.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tiến sỹ Phan Bích Thiện đề nghị nhấn mạnh hơn ba giá trị nền tảng gồm: "Độc lập dân tộc-Tự cường-Nhân văn" làm cơ sở cho sự phát triển bền vững; xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân lực là ba trụ cột chiến lược của thời kỳ mới; bổ sung quan điểm phát triển dựa trên “năng lực sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng.”

Theo Tiến sỹ Phan Bích Thiện, văn kiện cần khẳng định mạnh mẽ hơn định hướng phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu, hiệu quả. Do đó, Tiến sỹ Phan Bích Thiện kiến nghị, cần coi kinh tế xanh và tuần hoàn không chỉ là xu thế mà là lựa chọn chiến lược bắt buộc để ứng phó biến đổi khí hậu và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Đối với kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, bà Phan Bích Thiện gợi ý, nên có cơ chế đột phá trong đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ cao và các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vùng, đặc biệt ở các địa phương có tiềm năng nhân lực trẻ; nên bổ sung định hướng xây dựng nông thôn văn minh, sinh thái, hiện đại, gắn với an ninh lương thực và bảo vệ bản sắc văn hóa vùng miền.

Ngoài ra, dự thảo văn kiện cũng nên nêu rõ cơ chế tài chính đặc thù cho miền núi, đồng bào dân tộc, khu vực biên giới và hải đảo, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển.

Văn kiện cần nêu bật hơn quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững,” văn hóa Việt Nam phải trở thành sức mạnh mềm quốc gia, định vị giá trị Việt Nam trên bản đồ thế giới...

Tiến sỹ Phan Bích Thiện cho rằng, dự thảo văn kiện cần nêu rõ hơn các chính sách và mục tiêu cụ thể để xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, gắn chặt nhu cầu doanh nghiệp, đáp ứng chuẩn kỹ năng trong chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành mạng lưới trường nghề chất lượng cao tại các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn; phát triển kỹ năng số, kỹ năng xanh và đạo đức nghề nghiệp cho người học ngay từ bậc phổ thông...

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, đối ngoại nhân dân cần được xác định là một trụ cột chính thức của nền ngoại giao Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Vì vậy, Tiến sỹ Phan Bích Thiện đề nghị dự thảo văn kiện nhấn mạnh hơn các định hướng chiến lược như phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược toàn cầu; coi tri thức và mạng lưới Việt Nam toàn cầu là động lực quan trọng để nâng tầm vị thế quốc gia.

Dự thảo văn kiện cũng nên nhấn mạnh hơn các định hướng chiến lược xây dựng hệ sinh thái kết nối kiều bào trong các ngành chiến lược như khoa học-ông nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, hỗ trợ hòa nhập xã hội và giữ gìn bản sắc Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài; đổi mới phương thức vận động kiều bào, không chỉ hướng về quê hương, đất nước mà theo hướng đồng hành và tạo giá trị chung, đồng kiến tạo tương lai Việt Nam.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đảng viên Thủ đô cùng đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.

PGS, TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, các dự thảo văn kiện đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhưng cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột then chốt của nền kinh tế tri thức. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị rất công phu, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng.

Chủ đề Đại hội đã thể hiện rõ mục tiêu lớn, đó là phấn đấu để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Điểm nổi bật là dự thảo lần này thể hiện rõ mô hình phát triển mà Đảng xác định là phát triển bền vững, bao trùm, lấy con người làm trung tâm. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn khẳng định rõ ràng về triết lý phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, phát triển không chỉ vì tăng trưởng kinh tế mà còn vì hạnh phúc, an sinh và chất lượng sống của nhân dân. Đặc biệt, văn kiện lần này được biên soạn ngắn gọn, súc tích, logic hơn so với các kỳ trước.

Một điểm mới rất khác biệt và mang tính đột phá là dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển quốc gia.

Lần đầu tiên, văn kiện xác định rõ khoa học, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là động lực chủ đạo của tăng trưởng bền vững. Việc đề cao nguồn nhân lực chất lượng cao, nhấn mạnh vai trò con người, nhân tố trung tâm của mọi chính sách phát triển là bước tiến tư duy rất đáng ghi nhận.

Bày tỏ một số đề xuất để văn kiện tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong việc cụ thể hóa các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế và chất lượng sống của nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An nêu ý kiến, trong Văn kiện đã thể hiện rất rõ việc lấy con người làm gốc, nâng cao chất lượng sống, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, môi trường, giao thông, giáo dục, y tế…

Tuy nhiên, ở giai đoạn triển khai tới, cần tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa các chương trình hành động, nhất là ở cấp địa phương nơi có những đặc thù riêng.

Văn kiện Đại hội XIV sẽ là nền tảng quan trọng định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, như một giá trị cốt lõi xuyên suốt mọi chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An tin tưởng, khi được triển khai đồng bộ và nhất quán, các mục tiêu, định hướng trong văn kiện sẽ đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển./.

