Đồng chí Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII

Chiều 3/10, buổi làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, Đại hội đã bầu và công bố Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 52 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người. Đồng chí Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 29/12/1970, quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là phường Phong Thái, thành phố Huế); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế học, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghệ, Cử nhân Toán; Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 4/2016, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến tháng 6/2021 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nay là thành phố Huế.

Các Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII gồm Phạm Đức Tiến, Phan Thiên Định và Nguyễn Chí Tài. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Văn Phương cho biết ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ sẽ khẩn trương chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị Thành ủy, ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương đề nghị các Thành ủy viên ngay từ thời điểm này tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách như: Rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10%; chuẩn bị khoa học, chu đáo kế hoạch phát triển năm 2026 của từng ngành, từng địa phương.

Cùng với đó, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, rà soát phương án phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm công tác cán bộ sau Đại hội, nhất là với những đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy, sắp xếp bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả.

Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Trung ương chuẩn y kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Các Thành ủy viên tiếp tục phối hợp với Đoàn Chủ tịch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chương trình nghị sự của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Huế kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân thành phố đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới./.Mai Trang