Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài hiện kinh doanh tại Trung Quốc đang giảm đầu tư tại quốc gia này trong bối cảnh dự đoán thận trọng về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Động thái trên khiến dòng vốn ròng giảm 51%, xuống còn 8,5 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín năm 2025.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục xu hướng giảm mặc dù các công ty nước ngoài đã đầu tư vào một số nhà máy mới.

Số liệu về FDI trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Chín, được công bố trong dữ liệu cán cân thanh toán ngày 7/11, thấp hơn 92% so với mức đỉnh quý được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba năm 2022.

FDI đã giảm kể từ quý 2/2022, khi lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19 gây gián đoạn đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Quý 3/2023 chứng kiến con số âm đầu tiên, cho thấy dòng vốn chảy ra ròng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý 3/2025 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024, chậm lại so với mức tăng trưởng 5,2% của quý 2/2025.

Đầu tuần trước, Starbucks thông báo rằng quỹ đầu tư địa phương Boyu Capital sẽ mua lại tới 60% cổ phần trong mảng kinh doanh bán lẻ của mình tại Trung Quốc.

"Gã khổng lồ" càphê có trụ sở tại Mỹ đang nỗ lực tái cấu trúc tại đây bằng nguồn vốn địa phương trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa./.

Trung Quốc đề ra các mục tiêu cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 Trung Quốc đề ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, thu được đột phá mới, trình độ văn minh xã hội, chất lượng sống nhân dân được nâng cao.