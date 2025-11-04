Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tránh sự trùng lặp một số nội dung ở các báo cáo

Cùng với đảng viên, nhân dân cả nước, người dân Lào Cai đang dành sự quan tâm đặc biệt đến dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Qua nghiên cứu, nhân dân đánh giá dự thảo Văn kiện được xây dựng công phu, ngắn gọn, khái quát cao, sáng tạo, phản ánh sâu sắc, toàn diện nội dung lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Nhiều điểm mới, sáng tạo

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị, đảng viên Đỗ Văn Lược (Tổ 11 phường Cam Đường) cho rằng, dự thảo Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, sáng tạo.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tích hợp cả 3 báo cáo như các đại hội trước đây vẫn thực hiện đó là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của nhiệm kỳ tiếp theo và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, lần này Báo cáo chính trị còn tích hợp cả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong 15 mục. Đây là sự sáng tạo, tránh sự trùng lắp một số nội dung giữa các báo cáo; thể hiện bản lĩnh khi trình bày các văn kiện lớn của Đảng.

Trong mỗi mục lớn, Báo cáo được trình bày khái quát, chẳng hạn trong mục I: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới.

Phần kết quả đạt được của tất cả lĩnh vực được khái quát trong 4 mục đó là: Phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu có bước chuyển biến tích cực; Phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ, an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều kết quả nổi bật; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá. Đây là cách trình bày rất mới, sáng tạo, ngắn gọn, súc tích.

Lần này, Báo cáo chính trị rút ra bài học kinh nghiệm của 40 năm đổi mới, không rút ra bài học của riêng nhiệm kỳ khóa XIII. Bởi trong 40 năm đổi mới đã bao hàm cả bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ khóa XIII. Đây cũng là những điểm mới rất hợp lý.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngoài ra, với nhận thức và trách nhiệm của một đảng viên, ông Đỗ Văn Lược đưa ra một số đề xuất góp ý và dự thảo Văn kiện. Cụ thể: chủ đề Đại hội, dự thảo nêu: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, ông Đỗ Văn Lược hoàn toàn nhất trí với với chủ đề này.

Ông nêu rõ dự thảo Báo cáo chính trị đưa cụm từ “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là thành tố đầu tiên của chủ đề Đại hội, đó như một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tin theo Đảng, hăng hái hành động theo chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Ông Đỗ Văn Lược đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện nghiên cứu thêm cụm từ “tự chủ chiến lược.” Theo ông, đã tự chủ thì không chỉ là tự chủ chiến lược mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù dài hạn hay ngắn hạn, dù thường xuyên hay đột xuất cũng đều tự chủ.

Mặt khác, cụm từ này mang tính khái quát cao, khá trừu tượng khiến phần đông cán bộ, đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa khó nhận biết, khó hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc. Do vậy, theo ông Đỗ Văn Lược, chỉ dùng từ “tự chủ” là phù hợp.

Bên cạnh đó, quản lý xã hội là lĩnh vực khá quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, điều tiết các quan hệ, hoạt động xã hội. Thực tế trong thời gian qua, vấn đề quản lý xã hội ở nước ta đã được quan tâm, thiết lập và đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng còn không ít hạn chế yếu kém, nhất là trong quản lý dân cư, xây dựng, quản lý hàng hóa, việc thành lập và hoạt động của các hội, tổ chức tự phát, tình trạng lừa đảo làm phương hại đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng của người dân.

Vì vậy, ông Đỗ Văn Lược đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện nghiên cứu, bổ sung nội dung này trong phần đánh giá kết quả cũng như hạn chế, yếu kém trong Báo cáo chính trị.

Tiếp tục quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là người có uy tín xã Cốc San, bà Hoàng Thị Chắp nhất trí cao với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. "Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo các Văn kiện lần này được chuẩn bị rất chu đáo, cụ thể, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tôi đặc biệt tâm đắc với những nội dung đề cập đến chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam," bà Hoàng Thị Chắp chia sẻ.

(Ảnh: TTXVN)

Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, bà Chắp mong muốn, Văn kiện làm rõ hơn các vấn đề thuộc thể chế kinh tế như chính sách quản lý; sử dụng hợp lý, linh hoạt đất trồng lúa, chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang sản xuất cây trồng, vật nuôi, sản xuất công nghiệp hoặc mục đích sử dụng khác có hiệu quả cao; cơ chế, chính sách về đất đai, đầu tư, bảo hiểm, hợp tác công tư… cho phát triển kinh tế nông nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đối với nội dung "Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam", bà Hoàng Thị Chắp đề xuất, để mục tiêu "Xây dựng, triển khai Đề án thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm chủ thể và trung tâm" khả thi cần kết nối chặt chẽ với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và các chương trình mục tiêu khác nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường Vũ Hùng Dũng: "Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam" đã góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng đầy đủ, sâu sắc.

Báo cáo đánh giá: “Đảng ta kịp thời nắm bắt những chuyển biến của tình hình và xử lý thích ứng, linh hoạt với sự biến động bất thường, tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức, lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.”

Ông Vũ Hùng Dũng đánh giá như vậy là rất hợp lý bởi qua các kỳ đại hội, Đảng ta đã chú trọng tổng kết lý luận và thực tiễn quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình cơ bản phù hợp trên những xu hướng chính của tình hình thế giới và khu vực, tạo cơ sở cho xác định đường lối, chủ trương và các quyết sách phát triển đất nước.

Đó là minh chứng khẳng định tính cách mạng, khoa học lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc, kim chỉ nam cho hành động của Đảng trong quá trình đổi mới và đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Vũ Hùng Dũng nêu rõ./.

