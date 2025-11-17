Dùng công nghệ sinh trắc học hoàn tất giao dịch trực tuyến từ ISS

Trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nơi mà nhiều người cho rằng chỉ dành cho các thí nghiệm khoa học nghiêm ngặt, các phi hành gia vẫn có thể thực hiện được một công việc mà hầu hết chúng ta đang làm hằng ngày trên Trái Đất: đó là sử dụng công nghệ sinh trắc học để đăng nhập vào mạng và hoàn tất một giao dịch trực tuyến.

Sự kiện này minh chứng cho khả năng có thể ứng dụng công nghệ hiện đại trong cả môi trường không gian, mở ra tiềm năng mới cho việc quản lý và giao dịch trực tuyến trong tương lai.

Ngày 15/11 trên trạm ISS, phi hành gia người Nga Alexey Zubritsky đã sử dụng công nghệ sinh trắc học để hoàn tất một giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công “Gosuslugi” của Chính phủ Nga.

Theo tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos của Nga, qua hệ thống nhận diện sinh trắc học, phi hành gia Zubritsky đã truy cập được cổng dịch vụ nói trên và đăng ký một tính năng nhằm ngăn người khác đăng ký thẻ SIM điện thoại dưới tên mình, ngay cả khi họ có giấy tờ cá nhân của ông. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 30 giây.

Cổng thông tin “Gosuslugi” là nền tảng dịch vụ công trực tuyến của Nga, cho phép người dân thực hiện các thủ tục như đăng ký giấy phép lái xe, đặt lịch khám bệnh, nộp thuế hay xử lý các văn bản hành chính khác. Người dùng có thể đăng nhập bằng tên tài khoản, mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học.

Để tăng cường an ninh và chống gian lận, từ đầu năm nay, Nga siết chặt thủ tục mua thẻ SIM của người nước ngoài. Để ký kết hợp đồng với nhà mạng, người nước ngoài cần phải có mã số bảo hiểm cá nhân (SNILS), tạo tài khoản trên "Gosuslugi," đăng ký sinh trắc học và cung cấp IMEI của điện thoại. Nếu chưa nộp dữ liệu sinh trắc học, dịch vụ di động sẽ bị ngắt./.

