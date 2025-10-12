Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 12/10, các tuyến Quốc lộ đã thông tuyến; tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên dự kiến thông tuyến đêm 12/10.

Tại Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 32/92 điểm, mạng công cộng đã khôi phục xong. Thông tin liên lạc tại các xã Trung Giã và Đa Phúc, thành phố Hà Nội đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Mưa lũ sau bão số 11 đã làm 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, tăng 890 khách hàng so với sáng 12/10, trong đó đã khôi phục được hệ thống điện cho 502.636 khách hàng, tăng 28.863 khách hàng so với sáng 12/10, hiện còn còn 48.169 khách hàng mất điện, giảm 27.973 khách hàng so với sáng 12/10.

Cùng với đó, số nhà bị ngập còn khoảng 10.961 nhà (Bắc Ninh 8.800 nhà, Hà Nội 2.161 nhà...), tăng 3.314 nhà so với sáng 12/10.

Đối với vấn đề đê điều vẫn xảy ra 59 sự cố tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và đang theo dõi chặt chẽ.

Mưa lũ đã làm thiệt hại ước tính trên 8.720 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng), tăng 1.670 tỷ đồng so với sáng 12/10. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục.

Cũng trong ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11 cho các tỉnh Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Bắc Ninh 50 tỷ đồng./.

