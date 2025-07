FPT Shop được vinh danh tại GMC 2025 nhờ chiến lược cá nhân hóa

Ngày 2/7, tại sự kiện Insider Growth Makers Club 2025, FPT Shop chính thức được vinh danh với giải thưởng “The Best Use of Data in Gamification & Hyper Personalization,” ghi nhận thành tích nổi bật trong việc khai thác dữ liệu hành vi, tự động hóa, cá nhân hóa nhằm tăng tương tác, định danh và chuyển đổi.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ điện tử có chu kỳ mua sắm dài, cạnh tranh cao và hành trình khách hàng phức tạp, FPT Shop đã chứng minh một triết lý rõ ràng: công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi gắn liền với chiến lược và tổ chức thật sự sẵn sàng hành động.

FPT Shop là đối tác chiến lược lâu năm của Insider tại Việt Nam, với hơn 7 năm đồng hành kể từ ngày đầu triển khai các chiến dịch email, cá nhân hóa trải nghiệm đến nay đã mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái tương tác số.

Gần như 100% chiến dịch được đội ngũ FPT Shop chủ động triển khai trên nền tảng Insider và tối ưu hóa được workload của đội dev nội bộ.

FPT Shop hiện triển khai trung bình 120 chiến dịch mỗi quý, bao phủ toàn bộ hành trình khách hàng từ nhận biết đến ra quyết định và giới thiệu thêm người quen. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng vận hành CDxP ở quy mô lớn, tốc độ cao và tự chủ công nghệ.

Không dừng ở web hay email, FPT Shop đã tích hợp game hóa vào hành trình mua sắm, qua các nền tảng Zalo Mini App, Native SMS, email và website. Các trò chơi được thiết kế theo mùa, theo chủ đề sản phẩm và từng nhóm khách hàng cụ thể.

Chiến lược gamification không chỉ tạo ra niềm vui khi mua sắm, mà còn giúp FPT Shop tăng đáng kể số lượng khách hàng định danh, tỷ lệ quay lại và tỷ lệ chuyển đổi sau khi chơi. Mỗi lượt chơi là một điểm chạm thông minh, giúp kéo khách hàng trở lại đúng lúc, đúng cách.

FPT Shop không chỉ “có dữ liệu” mà còn thực sự phân tích và sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Mỗi tháng, đội ngũ theo dõi sát sao tỷ lệ từ Blog View đến Add-to-Cart và Purchase, xác định chính xác điểm rơi chuyển đổi và ứng dụng các kịch bản phù hợp để tăng hiệu quả.

Các kịch bản như exit intent recommendation, A/B testing product page, cart abandonment đa kênh đều được thử nghiệm và tối ưu định kỳ, dựa trên performance thực tế chứ không cảm tính.

Điều làm FPT Shop khác biệt không nằm ở việc dùng công nghệ, mà ở cách họ vận hành công nghệ một cách thực tiễn. Với việc cá nhân hóa nội dung đến từng nhóm khách, kênh và ngữ cảnh, FPT Shop đạt tỷ lệ tương tác và chuyển đổi cao hơn 3 đến 5 lần so với trung bình ngành (Theo số liệu đo từ hệ thống Insider).

Hệ thống tự động xác định kênh tối ưu để tương tác với từng khách hàng, nhờ đó đội ngũ marketing có thể tập trung vào chiến lược và nội dung thay vì bị cuốn vào chi tiết kỹ thuật.

CDxP không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tối thiểu để tăng trưởng cá nhân hóa FPT Shop không chỉ là nhà bán lẻ hàng đầu, mà còn là hình mẫu về một tổ chức Việt Nam có thể làm chủ công nghệ, tạo giá trị từ dữ liệu và đo hiệu quả một cách rõ ràng.

Giải thưởng “Best Use of Data in Gamification & Hyper Personalization” không chỉ là sự ghi nhận cho một chiến dịch, mà là tuyên bố mạnh mẽ rằng cá nhân hóa và tự động hóa đang trở thành tiêu chuẩn mới của ngành bán lẻ số tại Việt Nam.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng có thể tự động hóa hành trình khách hàng, cá nhân hóa theo hành vi và tạo ra doanh thu có thể đo được, hãy bắt đầu với demo CDxP từ Insider hôm nay.

Insider sở hữu lõi CDP mạnh mẽ giúp kết nối dữ liệu từ Web, App, CRM, Call Center đến các kênh offline. Từ đó, doanh nghiệp có thể hiểu người dùng theo thời gian thực và phản hồi ngay bằng hành động phù hợp.

Giờ đây, CDxP của Insider được tích hợp thêm công nghệ AI mới nhất:

Agent One cho phép doanh nghiệp tạo hành trình bán và chăm sóc khách hàng tự động qua Zalo, App, Web, Email, In App Survey và cả Call Center.

Sirius AI giúp đội ngũ marketing tạo nội dung, cá nhân hóa kịch bản và tối ưu trải nghiệm người dùng mà không cần lập trình hay thiết kế.

Tất cả được vận hành trên một nền tảng thống nhất, giúp doanh nghiệp tăng tốc độ, tăng độ chính xác và tạo ra hiệu quả thực tế.

Trải nghiệm CDxP thế hệ mới cùng AI. Liên hệ demo: https://useinsider.com./.

VETC được vinh danh tại Insider GMC 2025 VETC chính thức được vinh danh với giải thưởng: “The Fastest Technology Adoption & CDP Deployment” Ghi nhận tốc độ triển khai CDxP nhanh và đồng bộ bậc nhất Việt Nam.