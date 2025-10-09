Gần hai tháng phát động, chương trình ủng hộ Nhân dân Cuba nhận được hơn 500 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (02/12/1960-02/12/2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, được sự đồng ý của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” trên phạm vi toàn quốc.

Sau gần 2 tháng phát động, tính đến 10 giờ ngày 8/10, tổng số tiền tiếp nhận qua tài khoản 2022 đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng hơn 2 triệu lượt ủng hộ, chưa kể 55,9 tỷ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” là sáng kiến nhân đạo mang tầm vóc đối ngoại, thể hiện tình đoàn kết, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba anh em - đất nước đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, thiên tai và cấm vận kéo dài.

Thông qua hoạt động vận động quy mô toàn quốc, Chương trình chuyển tải thông điệp “Việt Nam-Cuba, mãi mãi kề vai trong thử thách” và khẳng định “Khi Cuba gặp khó khăn, Việt Nam không thể ngồi yên.”

Trước đó, ngày 01/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba.

Chương trình khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba là biểu tượng mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong quan hệ quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp. Hoạt động thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cuba, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam và thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng chí, anh em giữa hai dân tộc.

Trong 65 ngày, từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025, hoạt động ủng hộ đã góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết quốc tế, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, khơi dậy tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba anh em. Qua đó, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với chủ trương đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam.

Thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba triển khai việc chuyển giao nguồn lực hỗ trợ và thông tin kết quả sử dụng tại Cuba.

Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” trở thành điểm hội tụ của tình hữu nghị và sáng tạo văn hóa, với nhiều hoạt động ý nghĩa như cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba: Vang mãi bài ca Hữu nghị.” triển lãm ảnh, phim tư liệu, giao lưu nghệ thuật và nhân dân. Các hoạt động này khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và sự gắn bó giữa hai dân tộc, trở thành dấu ấn văn hóa nổi bật của Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025./.

Quan hệ Việt Nam-Cuba bước vào kỷ nguyên mới trên nền tảng đoàn kết đặc biệt Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh dấu bước tiến quan trọng, củng cố cơ chế hợp tác nghị viện và mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, nông nghiệp giữa hai nước.