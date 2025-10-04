Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm, làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long II

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, chiều 4/10, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Công ty Nestlé Bông Sen và Khu công nghiệp Thăng Long II (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên).

Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Cuba và trao đổi thông tin, kinh nghiệm đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư giữa Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Cuba và lãnh đạo Công ty Nestlé Bông Sen, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long II, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đánh giá cao sự phát triển hiện đại của Công ty Nestlé Bông Sen cũng như việc đầu tư hạ tầng đồng bộ tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp này.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết, dù gặp những khó khăn bởi chính sách bao vây, cấm vận song thời gian tới, Cuba sẽ mở rộng nhiều khu công nghiệp, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài với những cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn và kỳ vọng nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Sumitomo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam) sẽ tới thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư, tiến tới tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tại Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long II cho biết, Tập đoàn Sumitomo (nhà đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam) hiện đang phát triển và vận hành 10 Khu công nghiệp tại 6 quốc gia. Tại Việt Nam, Tập đoàn có 5 khu công nghiệp nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Trị và tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) với chủ yếu các nhà đầu tư Nhật Bản, sản xuất các sản phẩm về điện, điện tử; linh kiện ôtô, xe máy; các sản phẩm từ kim loại, gia công cơ khí; sản phẩm từ nhựa, cao su...

Khu công nghiệp Thăng Long II (tại Hưng Yên) được thành lập năm 2006 với tổng diện tích 527ha. Hiện khu công nghiệp có 82/90 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, ngoài ra còn một số công ty của Việt Nam, Hàn Quốc, Thụy Sĩ... với tổng số vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, tạo việc làm cho 27.000 lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Với thế mạnh hạ tầng chất lượng Nhật Bản, Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động trong khu công nghiệp. Hiện nay, Công ty đang ưu tiên năng lượng tái tạo, đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái đạt 80MWp; dự kiến năm 2025 sẽ đạt 100MWp phục vụ hoạt động trong Khu công nghiệp Thăng Long II, hướng đến phát triển xanh, bền vững./.

