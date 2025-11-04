Giá vàng ngày 4/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào đầu giờ sáng ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm nhẹ còn 4.002,35 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 0,4%, đạt 4.014 USD/ounce.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Marex, nhận xét, sau khi vượt mốc 4.000 USD/ounce, giá vàng đang bước vào giai đoạn “xác lập biên độ giao dịch mới, có thể dao động trong vùng 3.900-4.500 USD/ounce.” Ông cho rằng: “Đây là quá trình điều chỉnh tự nhiên sau một nhịp tăng quá nhanh."

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng 53%, nhưng so với mức kỷ lục 4.337 USD/ounce thiết lập ngày 20/10, kim loại quý này hiện giảm hơn 8%.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ (ADP), sẽ công bố ngày 6/11, cùng các dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ (ISM) dự kiến phát hành trong tuần này, để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Fed.

Sáng ngày 4/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146,20-148,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

