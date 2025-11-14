Gỡ “điểm nghẽn” xây dựng Thủ đô là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước

Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu sở, ban, ngành, xã, phường, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, với sự tham gia của 3.152 đại biểu tại 212 điểm cầu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng trình bày tại hội nghị, từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo và giao 197 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ Trung ương giao, tổng số có 187 nhiệm vụ, đến nay Hà Nội đã hoàn thành 98, trong đó hoàn thành đúng hạn 83 nhiệm vụ, hoàn thành quá hạn 15 nhiệm vụ; đang tiếp tục triển khai 89 nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những bước tiến rõ rệt. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, góp phần từng bước hình thành nền tảng cho Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ hàng đầu cả nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, nhất quán và bài bản; công tác thể chế, cơ chế, chính sách đạt bước tiến mạnh mẽ; hạ tầng số, dữ liệu và năng lực tổ chức triển khai được nâng cao đáng kể. Một số mô hình thí điểm về chính quyền số, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo tại các xã, phường bước đầu chứng minh tính khả thi, hiệu quả…

Tính từ 1/7 đến hết 12/11/2025, tổng số có 1.243.294 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, tỷ lệ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt 85,89%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 87,72%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,73%...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng làm rõ 7 “điểm nghẽn” trọng yếu đang cản trở tiến độ thực hiện nhiệm vụ và khẳng định thành phố sẽ chuyển sang “trạng thái hành động mới.”

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, về tổng thể có thể khẳng định công tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sáng tạo, với trọng tâm là đặt nền móng thể chế-xây dựng hạ tầng số-phát triển nhân lực-hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị. Đây là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ hàng đầu khu vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nội dung “rất quan trọng,” là “động lực chính” để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành dứt điểm 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, giám sát việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thành ủy, báo cáo về các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật số và chế độ thông tin báo cáo.

Đối với giải quyết các điểm nghẽn cốt lõi về dữ liệu, Bí thư Thành ủy giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, làm việc và yêu cầu các đơn vị chưa mở dữ liệu phải mở dữ liệu và kết nối ngay lập tức, hoàn thành trong tháng 11/2025. Công bố Danh mục dữ liệu dùng chung của Thành phố trước 31/12/2025. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải vận hành, bảo đảm tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung.”

Về hạ tầng cấp xã, Bí thư Thành ủy giao Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố phương án đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho 126 xã, phường; giải quyết dứt điểm tình trạng "chưa đáp ứng" trong đầu năm 2026.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tập trung tái cấu trúc toàn bộ 50 thủ tục hành chính trọng điểm; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% thủ tục thuộc lĩnh vực doanh nghiệp trước ngày 20/12/2025.

Trước ngày 5/12/2025, phải hoàn thành kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình tập trung, thống nhất, hiện đại, kết nối đồng bộ 100% xã, phường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW là cơ hội, là động lực, nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn. Khối lượng công việc đồ sộ nhưng qua hội nghị hôm nay đã thấy rõ khó khăn lớn nhất là ở trong tư duy, trong thói quen và trong sự thiếu quyết tâm của.

“Tôi yêu cầu một sự chuyển động thực sự, từ tư duy đến hành động; phải rất quyết liệt, rất cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị thành phố hành động với tinh thần "6 rõ" để Hà Nội thực sự bứt phá, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số của cả nước. Với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm-làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng,” tôi tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Thủ đô Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW,” Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh./.

