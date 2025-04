Hà Nội: Cháy nhà tại phường Trung Liệt, khiến 2 người tử vong

Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 2 giờ 37 phút rạng sáng 13/4, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà tại ngách 14, ngõ 68 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà (2 tầng, 1 tum). Người dân và Công an phường Trung Liệt đã sử dụng bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu.

Có 3 người trong gia đình đã tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp bố trí tại tầng 2, tầng thượng và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa xuống đất an toàn, tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Điều kiện tổ chức chữa cháy không thuận lợi, ngôi nhà nằm trong ngõ, cách đường giao thông khoảng 50m, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiếp cận bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội.

Đến 3 giờ 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân bên trong, tuy nhiên cả hai đã tử vong.

Hai người tử vong gồm ông T.P.N (sinh năm 1990), bà N.T.T.V (sinh năm 1991). Ba người thoát nạn gồm ông T. P. Đ (sinh năm 1962), N.T.M.Ch (sinh năm 1960), N.T.M.C (sinh năm 1968).

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong vụ cháy trên, nếu không có lối thoát nạn khẩn cấp thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn. Do đó, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động trang bị thiết bị chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy sớm và đặc biệt là mở lối thoát nạn khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 13/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc về sự mất mát của gia đình trong vụ cháy, trao hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng), đồng thời mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống./.

